Lionel Messi sai do banco no empate do Inter Miami contra Atlanta

Lionel Messi só apareceu como substituto no segundo tempo quando o Inter Miami empatou por 2 a 2 com o Atlanta United na quarta-feira à noite.

Com os Herons jogando seu segundo de três jogos em uma semana, Messi começou a partida no banco. O técnico Gerardo Martino disse que não queria sobrecarregar seu jogador estrela, que está voltando de uma lesão com o clube no meio de uma fase movimentada.

Para a alegria de muitos dos 67.795 torcedores presentes no Estádio Mercedes-Benz, Messi entrou em campo para se juntar à ação aos 61 minutos, substituindo Julian Gressel.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Apenas dois minutos antes, Miami havia retomado a liderança com um chute desviado de Leonardo Campana, logo após Saba Lobjanidze, de Atlanta, ter anulado o gol de abertura de David Ruiz para os visitantes do sul da Flórida.

Messi teve um chute defendido e teve a chance de ampliar a vantagem do seu time, mas um espetacular gol de empate do russo Aleksei Miranchuk, do Atlanta, significou o fim da sequência de cinco vitórias consecutivas do Miami na MLS.

“Messi sempre está bem, e esta noite não foi exceção”, disse o assistente técnico do Miami, Javier Morales, após o jogo.

“Ele jogou quase 30 minutos, onde pareceu ativo. Teve chances de gol, então, como sempre, sua performance foi positiva para o time.”

Martino fez várias mudanças em sua escalação para o jogo do meio da semana em Atlanta, com Luis Suárez e Jordi Alba se juntando a Messi no banco antes de entrarem no segundo tempo.

“Temos três jogos esta semana e vários jogadores suspensos, então para este jogo Tata Martino e a comissão técnica acharam que este era o time perfeito para enfrentar Atlanta. Achei que foi uma boa decisão, já que quase levamos os três pontos para casa”, Morales acrescentou.

Miami continua com o melhor desempenho na Major League Soccer e tenta garantir o Supporters’ Shield e a vantagem de jogar em casa durante os playoffs.

Messi, de 37 anos, fez um retorno fascinante à escalação de Miami no último sábado, após uma longa ausência, marcando dois gols e dando assistência no terceiro na vitória por 3 a 1 sobre o Philadelphia Union.

Ele não jogou há um ano, quando o Inter Miami visitou Atlanta, decepcionando um público de 71.635 pessoas.

O astro argentino e oito vezes vencedor da Bola de Ouro não jogava pelo Inter Miami desde 1º de junho por causa de compromissos com a seleção e uma lesão no tornozelo direito sofrida na vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia na final da Copa América em 14 de julho.

Messi tem 14 gols e 14 assistências na liga, apesar de ter disputado apenas 14 partidas.

O Inter Miami visita o New York City FC no sábado.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.