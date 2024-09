Lions DE Marcus Davenport (cotovelo) provavelmente fora do resto da temporada

O ala defensivo do Detroit Lions, Marcus Davenport, sofreu uma lesão no cotovelo que provavelmente o deixará no fim da temporada na vitória de seu time sobre o Arizona Cardinals.

O técnico Dan Campbell fez o anúncio na segunda-feira, acrescentando que Davenport está buscando opiniões adicionais. Davenport sofreu a lesão no terceiro quarto no domingo, mas voltou ao jogo com uma manga no braço esquerdo.

Enquanto isso, o linebacker Derrick Barnes perderá “uma quantidade significativa de tempo” devido à lesão no joelho sofrida no domingo, disse Campbell.

Campbell disse que os outros jogadores importantes que sofreram lesões no domingo, incluindo o tight end Sam LaPorta (tornozelo) e o safety Brian Branch (concussão), são considerados jogadores de rotina.

Branch está no protocolo, “mas até hoje ele estava indo muito bem, então vamos ver como será”, disse Campbell.

Os Lions assinaram com Davenport, 28, um contrato de um ano, US$ 7,095 milhões, como agente livre no início deste ano. Ele apareceu em dois dos três jogos dos Lions nesta temporada, perdendo a Semana 2 com uma lesão na virilha. Ele registrou meio sack na vitória dos Lions na prorrogação sobre o Los Angeles Rams na Semana 1.

Lesões têm sido um tema comum na carreira de Davenport desde que ele entrou na NFL como uma escolha de primeira rodada pelo New Orleans Saints em 2018. As lesões o limitaram a 63 aparições em cinco temporadas com o Saints e, na temporada passada, com o Minnesota Vikings, ele apareceu em apenas quatro jogos devido a uma lesão no tornozelo direito.