Lista de dispensas para basquete feminino de fantasia: olhe para Tiffany Hayes

Faltam pouco mais de duas semanas para o fim da temporada regular da WNBA. Com os técnicos de fantasy entrando na reta final em suas respectivas ligas, maximizar confrontos e jogos disputados tem ainda mais peso durante esses últimos dias da maratona.

A importância crescente de cada transação torna este espaço de conteúdo um destino ainda mais útil para aqueles que estão refinando e reformulando escalas.

Com o objetivo de encontrar algumas das melhores adições para esta próxima semana na WNBA, a seleção de candidatos a streaming abaixo considera tendências recentes de produção e uso, bem como métricas de confronto iminentes. Os jogadores estão listados em ordem de preferência.

Odyssey Sims, G, Los Angeles Sparks (escalado em 39,6% das ligas da ESPN)

Com o Sparks duramente atingido por lesões nesta temporada, a liga ofereceu ao time um pacto de dificuldades para reforçar o elenco. Adquirir Sims por meio de tal acordo provou ser inteligente, já que a veterana armadora se destacou com grandes pontuações de caixa em saídas recentes. Espere um final forte, já que Sims lidera um ataque impulsionado pelo ritmo com liberdade real para encontrar arremessos para os outros e para si mesma. Uma rápida olhada na coluna de assistências em jogos recentes também sugere que ela é um alvo digno em adereços de passe. Mesmo no crepúsculo de sua carreira, Sims tem a mistura certa de papel e potencial de produção para ajudar seu elenco de fantasia.

Michaela Onyenwere, F, Chicago Sky (12,8%)

Surgindo para um time Sky sem dois de seus três maiores pontuadores, Onyenwere se destacou de forma importante no ataque. Com quatro performances consecutivas de pontuação de dois dígitos entrando na nova semana, a emergente atacante combinada pode ser esperada para registrar grandes minutos com uso significativo para os três confrontos do time esta semana. De acordo com as métricas do confronto, Onyenwere e sua companheira novata na quadra de ataque Angel Reese podem prosperar contra times como Sparks e Wings esta semana, as duas defesas mais generosas durante os últimos cinco jogos.

Tiffany Hayes, G, Las Vegas Aces (8,5%)

Saindo da aposentadoria no início deste verão para se juntar aos atuais campeões, Hayes já foi considerado apenas uma adição de luxo a uma rotação profunda. Com os playoffs se aproximando, Hayes se tornou uma peça central da rotação do time, encarregado de fazer jogadas e defesa de ponto de ataque. Com a habilidade de fazer grandes jogos no vidro ou na ponta defensiva, este veterano experiente merece atenção antes de uma semana que inclui um confronto com o esgotado Sky.

Lindsay Allen, G, Chicago Sky (7,9%)

O Sky faz uma rotação popular esta semana, já que Allen se junta a Onyenwere como um guerreiro de dispensa digno para a semana. Registros de jogos recentes sugerem que Allen é capaz de produzir consistentemente pontos, 3 pontos e assistências para gerentes de fantasia. O bug de lesão mencionado acima que atingiu o time resulta em um papel importante para Allen, já que ela deve pairar em torno de 30 minutos de ação com real equidade ofensiva nos últimos dias da temporada.