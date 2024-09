Lista do Steelers QB Russell Wilson questionável contra o Broncos

PITTSBURGH — Pela segunda semana consecutiva, o Pittsburgh Steelers está listando o status de jogo do quarterback Russell Wilson como questionável, tornando provável que Justin Fields faça sua segunda partida como titular contra Denver.

“Sobre a disponibilidade de Russell, vou listá-lo como questionável, e então, obviamente, se sua disponibilidade é questionável, então começar é menos”, disse Tomlin na sexta-feira. “Mas estivemos com essa mentalidade a semana toda, cara. Como eu disse, estivemos focados em deixar Justin pronto para jogar e continuaremos com essa mentalidade conforme avançamos em direção ao horário do jogo.”

Wilson, que agravou sua lesão na panturrilha no training camp nos treinos antes da Semana 1, ficou inativo contra os Falcons e atuou como o terceiro quarterback de emergência. O quarterback de 35 anos também teve treinos limitados todos os dias desta semana.

“Sinto que estou chegando cada vez mais perto”, disse Wilson na quinta-feira. “Estou apenas tentando ser inteligente e tenho que trabalhar muito hoje no campo e tudo mais, arremessando e tudo mais, então estou apenas tentando ser inteligente.”

Os Steelers também parecem preparados para dar uma olhada diferente na linha ofensiva contra os Broncos. A escolha de primeira rodada Troy Fautanu foi removida do relatório de lesões no início desta semana após ser desacelerado por uma entorse no joelho sofrida durante o primeiro jogo da pré-temporada.

“Acho que a única coisa diferente esta semana é que Troy está mais disponível”, disse Tomlin. “Obviamente sua disponibilidade não está em questão, então tenho pensado mais sobre como distribuir os representantes, e no final desta coisa determinaremos quem joga e com que frequência.”

Embora tenha treinado bastante na quinta e sexta-feira da Semana 1, Fautanu não jogou contra o Atlanta Falcons, mas estava ativo e bem vestido na lateral do campo.

“Na verdade, estou apenas me preparando mentalmente, mais do que qualquer coisa”, disse Fautanu sobre seu processo desde que machucou o joelho em 9 de agosto. “Acho que é por isso que dou o maior passo nessas últimas semanas. Só estou tentando ter certeza de que estou me preparando. Mas sim, acho que estou pronto. Sei que estou pronto.”

Seus companheiros de linha ofensiva sugeriram a forte possibilidade de que ele pudesse estrear em Denver.

“Será um jogo bem diferente do da semana passada, mas não acho que nosso plano de jogo necessariamente mudará dependendo de quem estiver lá”, disse o left tackle Dan Moore.

Ele acrescentou sobre Fautanu: “Ficamos realmente impressionados com Troy. Só o desenvolvimento dele de OTAs para o acampamento foi simplesmente milagroso. E então, a cada dia, conforme o acampamento avançava, ele continuou a melhorar, e o pouco tempo que ele jogou no jogo de pré-temporada, ele jogou muito bem. Então, acho que ele impressionou os treinadores e os jogadores de linha ofensiva, honestamente, e todos nós meio que ganhamos o respeito dele e acho que ele tem a nossa confiança.”

Embora Moore tenha sofrido uma lesão no tornozelo no início do jogo contra os Falcons e tenha perdido o treino de quarta-feira, ele disse na sexta-feira que “ficará bem”.

Se Moore mantiver seu emprego como left tackle e Fautanu assumir o right tackle, isso enviaria a escolha de primeira rodada de 2023, Broderick Jones, para o banco. Jones substituiu o veterano Chukwuma Okorafor como right tackle no meio da temporada de 2023 e, embora a diretoria do Pittsburgh tenha expressado o desejo de mover Jones para a esquerda na offseason, ele fez a maioria de suas repetições na direita com Fautanu durante todo o acampamento e começou a Semana 1 como right tackle também.