Liverpool 3-0 Bournemouth (21 de setembro de 2024) Análise do jogo

Uma dupla rápida de Luis Díaz colocou o Liverpool no caminho para uma vitória abrangente por 3 a 0 em casa na Premier League contra o Bournemouth no sábado, enquanto o time de Arne Slot se recuperou da derrota inesperada de 1 a 0 para o Nottingham Forest na semana passada.

Diaz foi eletrizante no primeiro tempo, disfarçando as fragilidades defensivas do Liverpool com uma brilhante exibição ofensiva pela ala esquerda que dominou os visitantes, com o jogo efetivamente encerrado no intervalo.

O Liverpool teve que agradecer ao VAR por anular um gol de Antoine Semenyo no início do jogo pelo Bournemouth devido a impedimento, com os gemidos dos torcedores da casa, que temiam outra derrota surpreendente, se transformando em gritos de alegria quando o gol foi anulado.

O eletrizante Díaz então entrou em ação, forçando o goleiro Kepa Arrizabalaga a fazer uma bela defesa aos oito minutos, e ele ameaçou várias outras vezes antes de finalmente vencer Kepa em uma bola longa e marcar o gol aos 26 minutos.

Menos de três minutos depois, Diaz fez seu segundo gol, enquanto o Bournemouth foi aberto em um contra-ataque de cinco contra quatro. O atacante colombiano usou o pé esquerdo para conduzir a bola entre as pernas de Kepa, que avançava, marcando seu quinto gol em cinco jogos da liga.

Darwin Núñez então fez um terceiro gol brilhante, atacando pela direita e diminuindo o ritmo antes de acelerar de repente para cortar para dentro e finalizar com um chute de canhota para fazer 3 a 0.

Com o jogo fora do alcance dos visitantes, houve pouca coisa digna de nota no segundo tempo, exceto pela estreia na Premier League de Federico Chiesa, do Liverpool, que saiu do banco e deu uma ideia do talento que os levou a pagar £ 10 milhões (US$ 13,32 milhões) à Juventus por ele.

Apesar do domínio ofensivo, o Liverpool ainda parecia vulnerável na defesa, e o goleiro Caoimhín Kelleher teve que afastar a bola após ela bater no travessão em um escanteio no final, mas o Bournemouth não conseguiu voltar ao jogo e os anfitriões venceram facilmente.