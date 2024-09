Liverpool de Slot humilha Ten Hag e Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra — Arne Slot ampliou seu desempenho 100% vitorioso como técnico do Liverpool com uma vitória por 3 a 0 contra o Manchester United no Old Trafford no domingo, colocando o técnico Erik ten Hag sob pressão renovada no clube.

Dois gols de Luis Díaz no primeiro tempo — Trent Alexander-Arnold também teve um gol no primeiro tempo anulado por impedimento pelo VAR — e um gol de Mohamed Salah no segundo tempo selaram uma vitória fácil para o Liverpool, que passou para o topo da Premier League ao lado do Manchester City com nove pontos. A derrota do United foi a segunda em três jogos da liga nesta temporada, no entanto, e vê o time de Ten Hag entrar na pausa internacional com dúvidas sobre sua capacidade de desafiar a qualificação para a Liga dos Campeões depois de gastar mais de £ 180 milhões em novos jogadores durante o verão.

Ten Hag humilhada por Slot

Ten Hag está agora entrando em sua terceira temporada como técnico do Manchester United, mas foi humilhado por Slot apenas no terceiro jogo deste último como técnico do Liverpool. A preparação para este jogo foi dominada pela história dos dois técnicos holandeses que fizeram a transição da Eredivisie para assumir o comando dos dois maiores clubes da Premier League, mas foi o Liverpool de Slot que pareceu que o técnico estava no comando há anos, em vez do United de Ten Hag.

A vitória da FA Cup na temporada passada contra o Manchester City em Wembley manteve Ten Hag no cargo em Old Trafford, mas todos os problemas que ameaçaram sua posição no ano passado ressurgiram na derrota contra o Liverpool.

Por muito tempo sob Ten Hag, o United foi dominado no meio-campo, não teve ameaça na frente e também teve dificuldades com seus laterais. Parte disso pode ser atribuída ao pessoal, mas os jogadores mudaram ao longo do tempo, mas os problemas não desapareceram.

Casemiro não tem mobilidade para atuar no nível da Premier League, mas Bruno Fernandes joga tão à frente que deixa enormes lacunas no centro do campo. Ten Hag teve bastante tempo para corrigir essa falha, mas não o fez, e é por isso que o Liverpool dominou o terço central do campo.

E na frente, Ten Hag perseverou com o fora de forma Marcus Rashford, que ainda não marcou nesta temporada. A contratação de verão Joshua Zirkzee também parece bem aquém de preparo físico para jogo e velocidade de pensamento, e as substituições de Ten Hag — ele deixou Rashford em campo pelos 90 minutos completos, mas retirou o impressionante Alejandro Garnacho — convidam a um exame mais aprofundado.

Ten Hag disse na semana passada que Slot herdou um time melhor no Liverpool do que ele pegou no United, mas Ten Hag agora teve bastante tempo para fazer a diferença. Essa performance foi preocupante para o ex-técnico do Ajax porque parecia um caso de nova temporada, os mesmos velhos problemas. — Mark Ogden

Os desastrosos 45 minutos de Casemiro

Casemiro tem mais dois anos de contrato no Old Trafford, mas este pode ser o dia em que sua carreira no Manchester United chegou ao fim.

Conforme o primeiro tempo se aproximava do fim — o Liverpool liderava por 2 a 0 — o brasileiro lançou uma bola esperançosa para a frente, para ninguém em particular. Houve altos gemidos nas arquibancadas e Garnacho, o jogador do United mais próximo disso, abriu os braços em frustração.

Foi o último ato de uma performance realmente terrível com Ten Hag decidindo no intervalo que Casemiro não poderia continuar. Em seu lugar, Toby Collyer, de 20 anos, foi escalado para sua primeira aparição competitiva. Na verdade, Ten Hag queria usar Manuel Ugarte, a contratação de £ 50 milhões do Paris Saint-Germain que estava assistindo do camarote dos diretores.

Ugarte, o meio-campista defensivo impetuoso, foi apresentado em campo antes do pontapé inicial, mas não foi registrado a tempo de jogar. Depois do show de horrores de Casemiro, é provavelmente seguro dizer que ele estará envolvido quando o United jogar novamente contra o Southampton após a pausa internacional.

Pode ser uma nova temporada, mas os mesmos velhos problemas continuam a assombrar o Manchester United de Erik ten Hag. Catherine Ivill – AMA/Getty Images

Em apenas 45 minutos, Casemiro conseguiu perder a posse de bola 13 vezes e cometeu dois erros que levaram diretamente aos gols. Primeiro, ele presenteou Ryan Gravenberch no meio-campo na preparação para o primeiro gol de Díaz. Então, ele foi desarmado na ponta de sua própria área de pênalti momentos antes de Díaz desviar o cruzamento de Salah para o número dois. No meio tempo, houve erro após erro e um lançamento lateral que ricocheteou em sua canela e saiu de jogo.

Foi uma performance que ficará na memória por muito tempo — pelos motivos errados. — Rob Dawson

Salah assombra o United novamente

Salah agora marcou em seus últimos cinco jogos da Premier League pelo Liverpool em Old Trafford. Nenhum outro jogador na era da Premier League marcou tão regularmente contra o Manchester United em seu próprio território.

Mas não foi só o gol de Salah no segundo tempo que marcou sua performance pelo Liverpool. Ele também criou o primeiro gol para Díaz e chegou perto de marcar o segundo em um minuto de fazer 3 a 0 para o time de Slot.

O jogador de 32 anos disse após o jogo que esta será sua última temporada no Liverpool, com seu contrato vencendo no verão. Muita coisa pode acontecer entre agora e maio do ano que vem, então seria tolice descartar a perspectiva do Liverpool e Salah disputarem um novo contrato.

Se ele deixar Anfield, porém, a sensação de alívio no United será quase tão grande quanto a sensação de perda no Liverpool.

O ex-atacante do Chelsea e da AS Roma se tornou uma lenda do Liverpool durante seus sete anos no clube e será lembrado como um dos maiores atacantes da Premier League, comparável a nomes como Thierry Henry, Eric Cantona, Didier Drogba e Erling Haaland. — Ogden

O meio-campo do Liverpool ronrona, o poroso do United

Por pior que Casemiro fosse, ele seria perdoado por olhar com inveja para a maneira habilidosa como o meio-campo do Liverpool operava.

Ambas as equipes começaram com três homens no meio-campo: Casemiro, Fernandes e Kobbie Mainoo para o United e Gravenberch, Alexis Mac Allister e Dominik Szoboszlai para o Liverpool. Enquanto os jogadores de Slot pareciam engrenagens em uma máquina bem lubrificada, as camisas vermelhas do United pareciam pacotes de batata frita voando sem rumo no vento.

Gravenberch foi excelente, vencendo 100% de seus tackles e recuperando a bola seis vezes. Ele também foi autorizado a vagar para frente e, quando o fez, Mac Allister assumiu a posição na frente dos quatro defensores. Quando Mac Allister avançou, Gravenberch caiu.

Muitas vezes Casemiro foi pego no campo e olhou ao redor para ver que Mainoo e Fernandes o seguiram para frente. Um passe de Virgil van Dijk depois de apenas seis minutos tirou a maior parte do meio-campo do United e eles tiveram sorte que o gol de Alexander-Arnold foi anulado por impedimento.

jogar 1:17 Nicol: Os problemas do Manchester United são muito mais profundos que Casemiro Steve Nicol diz que Casemiro não pode levar toda a culpa pela derrota do Manchester United por 3 a 0 para o Liverpool.

Em outro dia, Mainoo poderia ter sido expulso antes do intervalo após cair em duas entradas enquanto tentava desesperadamente cobrir os buracos no meio do campo.

Em um ponto, Sir Jim Ratcliffe estava com a cabeça entre as mãos, e a preocupação do novo coproprietário do United é que Slot esteja com seu meio-campo ronronando depois de apenas três jogos, enquanto os problemas estruturais no time de Ten Hag estão evidentes há mais de 18 meses. Ah, e Slot nem conseguiu o meio-campista que queria no verão porque Martín Zubimendi decidiu ficar na Real Sociedad. — Dawson

Novo regime do United parece sombrio, Liverpool enlouquece

Houve grandes mudanças no United nos últimos meses, com o grupo INEOS de Ratcliffe assumindo o comando das operações de futebol da família Glazer, os proprietários majoritários do clube. Ratcliffe contratou Omar Berrada como CEO, Dan Ashworth como diretor de futebol e Jason Wilcox como diretor técnico, e todos os quatro homens estavam no camarote dos diretores enquanto o Liverpool destruía o United.

Berrada chegou do Manchester City com a reputação de querer resultados rápidos e um sinal claro de progresso, enquanto Ashworth e Wilcox passaram seu primeiro verão ocupados no mercado de transferências, contratando e dispensando vários jogadores. O United foi tão ruim contra o Liverpool, no entanto, que eles devem estar se perguntando quanto tempo levará para a situação melhorar.

Ten Hag não estará em perigo ainda, mas se o United continuar com dificuldades quando a pausa internacional de outubro chegar, a disponibilidade de treinadores como Gareth Southgate e Thomas Tuchel dará opções aos novos chefes caso decidam fazer uma mudança. — Ogden

O ousado 4-2-4 do Liverpool dá certo, mas será que funcionará contra os melhores?

Slot optou por uma formação ousada 4-2-4, com Gravenberch e Mac Allister cobrindo o terço central do campo para o Liverpool. Ambos os jogadores impressionaram e dominaram sua área do campo, mas seus oponentes estavam em desordem no meio-campo. Às vezes, o Liverpool tinha o meio-campo para si.

A formação funcionou contra o United, mas é improvável que Slot possa, ou vá, empregar o mesmo plano de jogo contra oponentes como Manchester City ou Arsenal. Slot foi recompensado por ser ousado contra o United, mas City e Arsenal oferecerão uma ameaça muito maior em todas as áreas do campo, então espere um meio-campo mais sólido do Liverpool nesses jogos. — Ogden