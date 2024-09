‘Love Is Blind’ Shaina Hurley diz que foi diagnosticada com câncer durante a gravidez

A estrela de “Love is Blind” diz que estava grávida de 3 meses quando descobriu que tinha câncer cervical… revelando seu diagnóstico pela primeira vez em uma nova entrevista para a PEOPLE.

A ex-aluna de reality shows diz que seu diagnóstico inicialmente causou medo em sua mente… mas ela entrou no “modo de sobrevivência”, rezou e finalmente deu à luz um menino saudável com 37 semanas… seu primeiro com o marido em Christos Lardak.