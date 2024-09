LSU lidera a Semana 3 de trolls do futebol universitário

À medida que os jogos interconferências começam a terminar no futebol universitário, as equipes de mídia social deram suas últimas investidas antes que o coração da temporada realmente começasse.

O LSU Tigers começou a temporada de sábado com uma emocionante vitória fora de casa, voltando no segundo tempo para superar o South Carolina Gamecocks e superar a agitação alimentada em Columbia pelo “College GameDay”. O Gamecocks teve a chance de levar a disputa para a prorrogação, mas uma tentativa de field goal no último suspiro foi desviada para fora.

Os Tigers (2-1, 1-0 no jogo SEC) têm uma sequência de três jogos em casa chegando. Antes de deixar o Williams Brice Stadium, no entanto, a LSU fez questão de entregar sua própria versão da música básica da Carolina do Sul, “Sandstorm”.

A festa no vestiário lidera outros grandes trolls de mídia social da Semana 3 do futebol universitário.

Memphis 20, Flórida State 12

O começo de pesadelo dos Seminoles do Estado da Flórida não melhorou contra os Tigres de Memphis. A defesa dos Tigres forçou um trio de turnovers enquanto Memphis acumulava uma vantagem de 20-3 no meio do terceiro quarto.

O Florida State marcou os nove pontos finais do jogo, mas não foi o suficiente. A derrota marcou a primeira vez que os Seminoles ficaram sem múltiplos touchdowns em jogos consecutivos em casa desde 2005, de acordo com a ESPN Research.

Os visitantes Tigers deram uma cutucada na tradição do Estádio Doak Campbell de torcedores fazerem o movimento de cortar a bola.

Estado de Washington 24, Washington 19

A primeira Apple Cup interconferência não decepcionou.

O Washington State Cougars, um dos dois últimos membros do recém-rejuvenescido Pac-12 (Pac-6 agora), chegou a 3-0 no ano com uma vitória que foi um pouco mais doce do que a maioria. John Mateer lançou para um touchdown e correu para mais dois para levar o Wazzu a uma vitória em casa sobre seu recém-cunhado rival Big Ten. O Washington Huskies teve a chance de vencer o jogo em uma situação de quarta e gol da linha de uma jarda do Washington State com um minuto restante, mas a defesa do Cougar se manteve firme.

Após o jogo, o Washington State zombou da nova afiliação de conferência do seu rival estadual, publicando um gráfico que sobrepôs o logotipo do Cougar em todo o comercial do mapa icônico do Big Ten.