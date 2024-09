Ludacris balança os braços grandes para o primeiro arremesso no jogo do Braves

Ludacris lançou em diferentes códigos de área – a lenda do rap fez um primeiro arremesso memorável no jogo do Atlanta Braves na quarta-feira … provando que ele realmente tem um braço (ou, neste caso, dois).

Luda optou por arrasar com os membros comicamente grandes de seu icônico videoclipe “Get Back” para o lançamento cerimonial antes do confronto contra as Montanhas Rochosas do Colorado… bem como os gigantes Nike Air Force 1s de seu visual “Stand Up” para sempre medir.

Apesar das próteses, Luda conseguiu lançar seu arremesso relativamente perto da zona de ataque… resultando em um esforço bastante respeitável.





Até o morcego que pegou o arremesso parecia intrigado com a forma como ele conseguiu fazer isso… conferindo a grande pata de Luda depois que ele fez sua coisa.

A presença do homem de 46 anos fez parte de toda uma celebração em homenagem aos músicos locais e seu impacto na cultura… e 15.000 fãs que compareceram ao Truist Park para o concurso foram presenteados com um bobblehead Ludacris especial.

Luda! Os Braves vão apresentar Ludacris Night esta noite e sortear um bobblehead do rapper 🔥 pic.twitter.com/FZE1O9qjUV -MLB (@MLB) 4 de setembro de 2024

O mini Ludas apresentava o MC com uma camisa de Hank Aaron com um microfone em uma das mãos e um relógio de ouro no pulso.

O lance de Luda será lembrado pelos motivos certos… o que é algo que muitas celebridades não podem dizer (desculpe, Fiddy e Conor McGregor).