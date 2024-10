Luis Arráez continua negando a Shohei Ohtani a Tríplice Coroa

NOVA YORK – Luis Arráez impediu a tentativa de Shohei Ohtani de ganhar a Tríplice Coroa da Liga Nacional e deve se tornar o primeiro jogador desde 1800 a ganhar títulos de rebatidas com três times.

A estrela do Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., venceu seu primeiro campeonato de rebatidas da Liga Americana, terminando com uma média de 0,332, a melhor da liga principal.

Arráez fez 1 de 3 no domingo e postou uma média de 0,314 para San Diego, a mais baixa para um campeão de rebatidas da NL desde o recorde de 0,313 de Tony Gwynn em 1988. Depois de rebater e voar em suas duas primeiras rebatidas , Arráez dobrou na sexta entrada para chegar a 200 rebatidas pela segunda temporada consecutiva. Ele foi convocado para uma substituição defensiva na metade inferior.

Arráez ganhou o título AL de 2022 com 0,316 para Minnesota e o título NL de 2023 com 0,354 para Miami, que o trocou com os Padres em maio. Ele se tornou o primeiro jogador da NL com 200 rebatidas em temporadas consecutivas desde Juan Pierre em 2003 e 2004.

“Este foi difícil. Não consegui dormir ontem à noite”, disse Arráez, acrescentando que a pressão contribuiu para que ele saísse na frente – apenas seu 29º strikeout nesta temporada e o terceiro desde 10 de agosto.

“Não sou perfeito. Digo para mim mesmo: você precisa fazer alguma coisa”, lembrou Arráez. “Isso nunca aconteceu. Mas não sou perfeito.”

Dan Brouthers ganhou cinco títulos de rebatidas com quatro equipes de 1882 a 1892.

Ohtani fez 1 de 4 com um single na oitava entrada e terminou em segundo lugar na Liga Nacional com 0,310. Em sua primeira temporada com o Los Angeles Dodgers, ele liderou a NL com 54 home runs e 130 RBIs. Ele também conseguiu sua 59ª base roubada no domingo, coroando uma campanha notável na qual se tornou o primeiro jogador da liga principal com 50 home runs e 50 roubos de bola em uma temporada. A estrela bidirecional não lançou este ano após uma cirurgia no cotovelo em setembro de 2023.

Enquanto o defensor externo do Braves, Marcell Ozuna, não fizer 9 de 9 na segunda-feira, Luis Arráez, acima, terá conquistado seu terceiro título de rebatidas na carreira. Foto AP/Darryl Webb

“Não pensei na Tríplice Coroa ou no quão perto estive dela hoje”, disse Ohtani por meio de um intérprete. “Hoje, eu estava focado em ter rebatidas de qualidade.”

Louis Cardinals foi o último vencedor da Tríplice Coroa da NL em 1937. O jogador mais recente a alcançar o feito em qualquer uma das ligas foi o rebatedor do Detroit Miguel Cabrera em 2012, que encerrou uma seca de 45 anos.

Marcell Ozuna, do Atlanta, está em terceiro lugar na NL com rebatidas de 0,304 e teria que fazer 9 de 9 em uma partida dupla de maquiagem na segunda-feira contra o New York Mets para ultrapassar Arráez.

Witt, que tirou seu primeiro dia de folga em toda a temporada no sábado, fez 1 a 4 na final do Royals, terminando em 0,332. Vladimir Guerrero, do Toronto, ficou em segundo com 0,323 e Aaron Judge do New York Yankees em terceiro com 0,322.

“É especial e uma honra”, disse Witt. “É algo que nem era um objetivo. Quando criança, você nunca pensou que isso aconteceria e agora aconteceu.”

Judge teve 58 home runs para liderar as ligas principais pela segunda vez depois de atingir o recorde da AL de 62 em 2022. Seus 144 RBIs foram os maiores nas ligas principais desde que Ryan Howard, da Filadélfia, teve 146 em 2008.

Sete rebatedores estão atingindo 0,300 ou mais, o que seria o menor número desde o recorde de seis em 1968. Foram 55 em 1999, durante a era dos esteróides.

O defensor externo do Boston, Jarren Duran, liderou as ligas principais com 48 duplas e empatou com Corbin Carroll, do Arizona, na liderança com 14 triplas, a primeira vez que um jogador participou de ambas as categorias desde Lou Brock em 1968.

Entre os arremessadores, esta foi apenas a quinta temporada não encurtada sem um vencedor de 20 jogos depois de 1871, 2006, 2009 e 2017.

Tarik Skubal, de Detroit, e Chris Sale, de Atlanta, lideram as ligas principais com 18 vitórias cada, embora Sale possa jogar contra o Mets na segunda-feira. Prejudicado por lesões, o canhoto somou 17 vitórias nas cinco temporadas anteriores.

Sale está a caminho de liderar a NL na ERA com 2,38, com Zack Wheeler da Filadélfia com 2,57. A marca de 2,39 de Skubal liderou a AL.

Sale lidera a NL com 235 eliminações e Skubal liderou a AL com 228. Sale se tornou o primeiro arremessador a ganhar uma Tríplice Coroa de arremesso da NL desde Clayton Kershaw dos Dodgers em 2011.

Skubal se tornou o primeiro vencedor da Tríplice Coroa da AL desde Shane Bieber, de Cleveland, durante a temporada de 2020, encurtada pela pandemia, e o primeiro em uma temporada completa desde Justin Verlander em 2011.

“Quando você vê temporadas especiais como esta, a coisa mais difícil de fazer para todos nós é colocá-las no contexto adequado enquanto assistimos”, disse o técnico do Detroit, AJ Hinch. “Vamos olhar para o ano de Tarik de forma muito diferente daqui a cinco anos, daqui a 10 anos.”

Houve um recorde de 28 jogos completos, abaixo dos 35 do ano passado e 29 em 2020. Os 16 shutouts caíram dos 23 da temporada passada e igualaram 2022 como o menor número em uma temporada não encurtada desde 1874.

Washington roubou 223 bases, o maior número desde que o Montreal Expos de 1993 roubou 228.

O Chicago White Sox terminou 41-121, quebrando o recorde pós-1900 de derrotas do New York Mets de 1962, que foi 40-120 durante a primeira temporada da franquia. O Cleveland Spiders de 1899 detém a marca geral da liga principal com 20-134.