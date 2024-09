Luis Enrique critica estilo do Barcelona sob Xavi em documentário

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse que o Barcelona de Xavi Hernández jogava “futebol de bola longa como o Eibar” em um novo documentário que acompanha sua primeira temporada no comando do campeão francês.

O PSG enfrentou o Barça nas quartas de final da Liga dos Campeões na temporada passada, perdendo o jogo de ida por 3 a 2 em Paris antes de vencer por 4 a 1 no jogo de volta no Estádio Olímpico de Barcelona.

“O Barça não tem garantia de [dominate games]eles não fazem isso há duas temporadas com Xavi”, disse Luis Enrique no documentário intitulado ‘No tenéis ni p–a idea (Você não tem a mínima ideia)’ antes do empate.

“Eles não são um time dominante e também não são um bom time defensivamente. Eles defendem com corpos, mas não têm qualidade na defesa.”

Luis Enrique reforçou sua opinião sobre o Barça de Xavi após perder o primeiro jogo no Parc des Princes.

“É mentira dizer que o Barça era melhor, isso é completamente falso”, acrescentou ele em sua análise do time da LaLiga, pelo qual jogou e depois treinou entre 2014 e 2017. “Eles jogavam bolas longas. [Goalkeeper Marc-André] ter Stegen quebrou o recorde de passes longos — acho que foram 24. Eles jogam como o Eibar. Eram todas bolas longas. Chame de terceiro homem se você é fã do Xaxi.”

A preparação para o confronto se concentrou nos dois ex-companheiros de equipe, com Luis Enrique dizendo na entrevista coletiva antes do primeiro jogo que ele personifica o estilo de futebol do Barcelona melhor do que Xavi.

Antes do jogo de volta, o documentário se concentra em como Luis Enrique encorajou Kylian Mbappé a se dedicar mais ao trabalho, realizando uma reunião individual com o atacante francês para explicar por que ele precisava pressionar e pressionar mais.

“Você tem que ser um líder”, ele disse a Mbappé. “Você tem que nos ajudar. Defenda como um filho da p—h, lidere pelo exemplo, pressione… e seremos uma f—–g máquina.”

O PSG venceu a segunda partida, mas foi eliminado na semifinal pelo Borussia Dortmund.

Falando antes do lançamento do documentário esta semana, Luis Enrique disse que o confronto contra o Barça foi “horrível” e que espera nunca mais ter que enfrentar seu antigo time em sua carreira como técnico.

Luis Enrique também revelou que o Barça, que ele levou à Tríplice Coroa como técnico em 2014-15 e com quem conquistou nove troféus durante seus três anos no comando, o sondou sobre um possível retorno durante a temporada 2022-23.

“Eles chamaram [my agent Ivan de la Peña]”, ele explicou. “Eu disse a ele: ‘Pergunte a eles o que acontece se Xavi ganhar LaLiga e a Copa, eles vão demiti-lo?’ Eu já sabia a resposta.”

O documentário começa com a apresentação de Luis Enrique como treinador do PSG, conquistando seu primeiro título nacional com o clube francês e terminando com o lançamento da Fundação Xana, que leva o nome de sua falecida filha.

Mbappé — chamado de “Kiki” por Luis Enrique — também teve destaque no documentário, enquanto o PSG se preparava para a vida sem o atacante, que se juntou ao Real Madrid após o término de seu contrato no verão passado.

“Ele é um grande jogador, mas é uma pessoa ainda melhor”, diz Luis Enrique sobre Mbappé. “Ele trabalha duro, é cativante, é gentil. Kylian é a pedra angular do projeto, nós defendemos para que ele não se desgaste e atacamos para que ele tenha liberdade.

“Sem Kylian, o time é a pedra angular do projeto… Se você ganhasse troféus por ter o melhor jogador do mundo, o PSG teria vencido oito Champions Leagues. Eles não ganharam nenhuma.”