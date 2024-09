Luis Enrique, do PSG, aceitaria corte de 50% no salário para evitar a imprensa

O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, disse que está disposto a aceitar “um corte de 50% no salário” se isso significar que ele poderá evitar falar com a imprensa.

Falando antes do jogo da Ligue 1 de sexta-feira contra o Rennes, Enrique disse: “Eu me divirto muito com você [the journalists]essa é a verdade.

“Nunca encurtei uma coletiva de imprensa. Adoro conversar… Mas se eu pudesse escolher e agora poderia assinar um papel dizendo que não falo mais com a imprensa e tenho 25%, na verdade 50% retirado [wages]eu assinaria.

“Mas acho que vai ser impossível porque os contratos que os clubes assinam exigem que o treinador fale. Estou me divertindo, mas se pudesse evitar, eu o faria; principalmente as coletivas de imprensa pós-jogo, porque não tenho a energia para aguentar certas coisas.”

O ex-técnico do Barcelona, ​​​​Roma e Espanha mostrou recentemente sua frustração durante uma entrevista coletiva quando foi questionado sobre o início da vida do ex-jogador Kylian Mbappé no Real Madrid.

Luis Enrique disse que cortaria 50% de seus salários se pudesse evitar a imprensa. Foto de Franco Arland/Getty Images

O treinador espanhol abanou vigorosamente a cabeça quando lhe perguntaram a sua opinião sobre o desempenho de Mbappé e como o seu clube seguirá em frente sem ele.

“Meu Deus… meu Deus! Você ainda está aqui?” Enrique disse. “Você mora aqui [in Paris] ou o quê? Você gostou das Olimpíadas? Bom.”

A saga de transferências de Mbappé terminou em junho, quando o atacante concordou em ingressar no Real Madrid como agente livre após o término de seu contrato com o PSG.

O tema das conferências de imprensa esteve sempre centrado no capitão francês, para grande exasperação de Enrique.

Quando questionado em maio se tinha falado com Mbappé sobre a sua mudança para Madrid, Luis Enrique disse: “Acho que hoje é um dia chuvoso, mas ao mesmo tempo muito agradável porque permite respirar um ar diferente.

“Gosto de dias de chuva, me lembra minha terra natal, Gijón. Acho que respondi perfeitamente ao que você me perguntou.”