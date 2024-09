Luis Suárez se aposentará do Uruguai após a eliminatória da Copa do Mundo de sexta-feira

Luis Suárez anunciou sua aposentadoria da seleção uruguaia em uma entrevista coletiva na segunda-feira, dizendo que se afastará das seleções após a partida de sua equipe pelas eliminatórias da Copa do Mundo contra o Paraguai na sexta-feira.

O ex-astro do Liverpool e do Barcelona, ​​que agora joga pelo Inter Miami na MLS, parte como o maior artilheiro de todos os tempos do Uruguai, com 69 gols em 142 jogos ao longo de 17 anos.

Suárez fez sua estreia sênior pelo Uruguai em 8 de fevereiro de 2007, em uma vitória de 3 a 1 contra a Colômbia e logo se tornou parte integrante do time. Em 2010, ele participou de 19 das 20 partidas de qualificação para a Copa do Mundo para garantir uma vaga para A Celeste no torneio na África do Sul.

O atacante teve um papel fundamental em sua primeira de quatro Copas do Mundo, começando cinco das seis partidas do Uruguai. Durante as quartas de final contra Gana, Suarez cometeu um infame toque de mão nos momentos finais do jogo, dando a Gana a chance de vencer o jogo com um pênalti. Embora Suárez tenha sido expulso, Asamoah Gyan errou a tentativa e o Uruguai venceu a partida por pênaltis e avançou para as semifinais.

O atacante continua defendendo a ação até hoje, chamando-a de “a melhor defesa do torneio”.

O último ato de Luis Suárez pelo Uruguai foi marcar um pênalti contra o Canadá na disputa pelo terceiro lugar da Copa América. Omar Vega/Getty Images

Desde então, Suárez participou de outras três Copas do Mundo, em 2014, 2018 e 2022, além das Copas Américas de 2011, 2016, 2019, 2021 e 2024.

Durante a edição de 2011, o atacante marcou o gol de abertura na vitória por 3 a 0 sobre o Paraguai na final da Copa América de 2011, que colocou a nação no caminho para seu 15º triunfo em um grande torneio. No geral, ele conseguiu quatro gols e duas assistências naquele ano para ganhar o prêmio de MVP do torneio.

Sua aparição internacional mais recente foi na partida pela seleção na Copa América de 2024, válida pelo terceiro lugar, contra o Canadá, onde ele marcou um pênalti na disputa por pênaltis para ajudar seu time a vencer.

Suárez se juntou ao time repleto de estrelas de Miami, com Lionel Messi, Jordi Alba e Sergio Busquets, antes da temporada de 2024 da MLS e tem prosperado para os líderes do Supporters’ Shield. Ele marcou duas vezes no último jogo de Miami, uma vitória de 4 a 1 contra o Chicago Fire FC, elevando seu número total de gols na temporada para 16.