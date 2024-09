Mãe da Disneylândia foi expulsa do parque temático se preparando para processar

O negócio é o seguinte… 26 anos Jessénia Diaz foi expulsa e presa esta semana depois de supostamente ter levado suas 2 filhas para o parque SoCal… alegando que elas tinham 2 anos para entrar de graça, quando as crianças têm mais probabilidade de ter por volta dos 6 anos, disseram as autoridades – acrescentando foi supostamente sua quarta colisão em 2 meses.

Jessenia afirma que pagou para ela e suas filhas frequentarem o parque… mas nos disse que a equipe da Disneylândia supostamente tirou seus ingressos dela, junto com seu telefone, quando lhe disseram que estava invadindo e foi expulsa do parque.

No vídeo viral sobre sua remoção … a mãe gritou “Você está me machucando”, enquanto os policiais de Anaheim a guiavam para fora com os braços atrás das costas e enquanto suas filhas chorando a seguravam.