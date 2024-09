Magic Johnson se junta ao Washington Spirit da NWSL como investidor

O pentacampeão da NBA Earvin “Magic” Johnson é o mais novo investidor do Washington Spirit, anunciou o time da Liga Nacional de Futebol Feminino na quinta-feira.

“Estou animado por me juntar ao grupo de investidores do Washington Spirit em um momento tão crucial na história do clube”, disse Johnson em um comunicado.

“Fazer parceria com uma visionária como Michele Kang e sua equipe para promover o crescimento do Washington Spirit e da NWSL é uma oportunidade incrível. Estou animada para me juntar à equipe e fazer minha parte para ajudar a elevar esta organização.”

Johnson, 65, estrelou pelo Los Angeles Lakers de 1980 a 1996, ganhando cinco títulos da NBA e três prêmios de MVP. Ele foi 12 vezes All-Star e foi nomeado pela NBA como um dos 50 maiores jogadores da história da liga após sua aposentadoria. Nos últimos anos, Johnson entrou no espaço de negócios esportivos, investindo em vários times.

Kang é a principal proprietária do Spirit desde o início de 2022, quando comprou o time por US$ 35 milhões, o que foi um recorde da NWSL na época e cerca de 10 vezes a avaliação de uma venda de franquia diferente da NWSL dois anos antes.

O Spirit tinha acabado de ganhar o campeonato da NWSL de 2021 em meio a uma temporada tumultuada que incluiu a expulsão do ex-técnico Richie Burke em meio a alegações de abuso. Em meio à corrida para um campeonato, os jogadores pediram publicamente que o ex-proprietário majoritário Steve Baldwin vendesse o time. Kang era um proprietário minoritário na época.

As avaliações de equipes da NWSL dispararam desde a aquisição de Kang, com o recorde da NWSL para avaliação de equipes caindo várias vezes este ano. A aquisição em julho do Angel City FC por Willow Bay e Bob Iger (CEO da Disney, a empresa-mãe da ESPN) estabeleceu um novo padrão com uma avaliação de US$ 250 milhões.

A venda da Angel City, sediada em Los Angeles, deu continuidade à tendência de entrada de bilionários na NWSL, uma mudança marcante em relação ao seu humilde lançamento como uma liga de oito times em 2013. A NWSL deve nomear seu 16º time ainda este ano.

Magic Johnson tem participações em diversas franquias esportivas, incluindo o Washington Commanders da NFL. EPA/SHAWN THEW

Johnson é presidente e CEO da Magic Johnson Enterprises, que também detém propriedade parcial do Washington Commanders (NFL), Los Angeles Dodgers (MLB), Los Angeles Sparks (WNBA), LAFC (MLS) e da franquia de eSports Team Liquid.

“É uma grande honra receber Earvin no Washington Spirit hoje. Da quadra de basquete à sala de reuniões, Earvin sabe como vencer, e estamos felizes em contar com sua expertise como parte do nosso fantástico grupo de investidores”, disse Kang em uma declaração.

“Seu comprometimento não apenas reflete a força do nosso clube, jogadoras, fãs e marca, mas também envia uma mensagem poderosa sobre o crescimento e o impacto dos esportes femininos globalmente. Juntas, esperamos levar o Washington Spirit a novos patamares e inspirar a próxima geração de jovens mulheres e meninas em todo o mundo.”

O Spirit não divulgou os termos do investimento de Johnson.

Sob o comando de Kang, o Spirit cresceu de um clube que tinha uma média de pouco mais de 4.000 torcedores em 2021 para um clube com uma média de quase 14.000 torcedores por jogo neste ano.

Kang desde então comprou participações controladoras no Lyon, oito vezes campeão europeu feminino, e no time inglês da segunda divisão London City Lionesses. Ela planeja comprar vários outros clubes em diferentes continentes e criar uma rede global para escalar recursos.