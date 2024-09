Mahomes, Chiefs mirando mais bolas profundas com WRs rápidos

KANSAS CITY, Mo. — O Kansas City Chiefs foi encorajado pelo jogo de pré-temporada do novato wide receiver Xavier Worthy, que estabeleceu o recorde do scout combine de 4,21 segundos na corrida de 40 jardas. Em tempo de jogo limitado, Worthy pegou um passe de 39 jardas do quarterback Patrick Mahomes e um touchdown de 22 jardas do reserva Carson Wentz em um jogo contra o Detroit Lions.

Os Chiefs estavam igualmente animados com outra jogada de Worthy daquele jogo que atraiu menos atenção. Worthy correu uma rota profunda e — para compensar sua velocidade — os Lions enviaram três defensores para cobri-lo, deixando o meio do campo aberto.

Foi aí que outro wide receiver dos Chiefs, Justin Watson, pegou um passe para um ganho de 20 jardas. Worthy não estava apenas conseguindo o seu, mas criando para os outros.

“Xavier usou toda essa velocidade para acabar com três caras e eu simplesmente encontrei aquele ponto bem embaixo dele”, disse Watson. “Normalmente, eu sou o cara que está tirando o topo (da defesa). Foi legal ser o cara que pega.”

Os Chiefs adicionaram outro wide receiver rápido durante a offseason no agente livre Marquise Brown, embora ele não jogue na abertura da temporada contra o Baltimore Ravens (8:20 pm ET quinta-feira, NBC) após deslocar seu ombro na pré-temporada. Eles também mantiveram outra ameaça profunda no receiver em Mecole Hardman, dando aos Chiefs e Mahomes três opções extraordinariamente rápidas.

“Temos três caras que são todos rápidos e podem tirar o topo da defesa, então eles não sabem exatamente quem vai ser em cada jogada”, disse Watson. “E você tem que respeitar cada um desses caras que vão para o campo. Se não respeitar, vamos levá-lo para o topo.”

Os Chiefs valorizam a velocidade dos wide receivers desde que Andy Reid chegou como treinador principal em 2013, mas principalmente desde que Mahomes se tornou seu quarterback titular em 2018. Eles recrutaram Tyreek Hill em 2016, contrataram Sammy Watkins em 2018 e recrutaram Hardman no ano seguinte.

Os Chiefs chamaram aquele grupo de recepção de Legion of Zoom. Mas Hardman disse que o grupo deste ano é mais rápido.

“Então éramos realmente só eu e Tyreek”, disse Hardman. “Sammy também era bem explosivo. Mas, no que diz respeito à velocidade, acho que esse grupo é provavelmente um pouco mais rápido. Temos um pouco mais, como três ou quatro caras que realmente sabem correr.”

Os Chiefs não tiveram velocidade profunda no ano passado. Hill e Watkins se foram e Hardman começou a temporada com o New York Jets. Ele retornou no meio da temporada, jogando em seis jogos da temporada regular para os Chiefs.

Os oponentes acreditavam que os Chiefs não tinham ninguém para testá-los profundamente, o que é uma das razões pelas quais eles lutaram para conseguir grandes jogadas de passe como em nenhuma outra época com Mahomes como seu quarterback. Os Chiefs sabiam que isso tinha que mudar, e é por isso que eles não apenas contrataram Brown e recrutaram Worthy, mas recontrataram Hardman, que era um agente livre.

Worthy e Brown, após seu retorno, devem estar na escalação para a maioria dos snaps. Hardman também deve ter algum tempo de jogo enquanto serve como seguro de velocidade.

“É uma liga de quarterbacks e é um jogo de velocidade”, disse o gerente geral Brett Veach. “Quanto mais velocidade você tem em campo, mais difícil é para as defesas tirarem diferentes elementos do jogo.

“Temos alguns caras agora que acho que podem deixar as defesas em dúvida.”

O recebedor novato do Chiefs, Xavier Worthy, mostrou muita velocidade durante sua primeira pré-temporada com o Kansas City. Foto AP/Charlie Riedel

Isso é ótimo na teoria, mas os Chiefs ficaram felizes em ver isso acontecer como aconteceu contra os Lions. Mahomes fez questão no training camp de lançar Worthy sempre que podia.

Eles tiveram sua cota de finalizações, mas nem sempre funcionou tão bem quanto contra os Lions.

“Quando você o acerta por cima com essa velocidade, isso ajuda a abrir todo o campo de futebol”, disse Mahomes. “Vai ajudar todo mundo no ataque inteiro, tê-lo, ter (Brown), ter Rashee (Rice) sendo capaz de se soltar. Isso abre todo o ataque, o que é algo que eu acho que será grande para nós este ano.”

Os Chiefs estavam tão determinados a passar a bola para Worthy que pediram um deep post para ele na primeira jogada da pré-temporada em um jogo contra o Jacksonville Jaguars. Os Jaguars pressionaram Mahomes e ele teve que descarregar cedo, lançando para Brown na jogada em que sofreu a lesão.

Mas ainda fazia parte do padrão que os Chiefs haviam estabelecido, para colocar na mente dos seus oponentes a ideia de que eles tinham uma grande ameaça, e eles não tinham vergonha de usá-lo.

“Pat só quer me testar, ver se estou pronto”, disse Worthy sobre seu campo de treinamento e atividades de pré-temporada.

Worthy não jogou muito na pré-temporada, apenas 23 snaps. Ele, assim como Mahomes e a maioria dos titulares ofensivos, foram preservados principalmente para a temporada regular.

Mas as coisas que ele conseguiu realizar em tempo de jogo limitado, incluindo ajustar sua rota no touchdown contra os Lions, fez os Chiefs pensarem que verão mais disso contra os Ravens e além.

“Ele é rápido como um raio, então vê-lo processando o jogo rápido e permitindo que ele jogue com tanta velocidade foi muito legal de ver”, disse Watson. “É muito bom vê-lo tomar decisões inteligentes naquele touchdown, reconhecer que não havia segurança no meio do campo, gaguejar um pouco e depois ir para a grama.”