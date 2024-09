Mahomes e Jackson aumentam a rivalidade na estreia entre Ravens e Chiefs

OWINGS MILLS, Maryland — Oito meses atrás, em uma derrota por 17 a 10 no jogo do campeonato da AFC, Lamar Jackson ficou tão furioso depois de lançar uma interceptação no quarto período na end zone que o quarterback do Baltimore Ravens arrancou seu capacete e o jogou no chão enquanto caminhava para a lateral do campo.

O atual NFL Most Valuable Player construiu uma reputação de frustrar defesas com sua elusividade e imprevisibilidade. No entanto, quando se trata de seus confrontos com Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs, Jackson geralmente é o único que fica frustrado.

Indo para a revanche de quinta-feira à noite com os Chiefs (20h20 horário do leste dos EUA, NBC), Jackson não consegue empatar o placar ao derrotar os bicampeões do Super Bowl. Mas uma vitória na abertura da temporada para Jackson pode começar a mudar a narrativa de que Mahomes se tornou seu obstáculo.

Jackson está com 1-4 contra Mahomes, o que o coloca empatado como a quinta rivalidade mais desequilibrada entre quarterbacks vencedores do prêmio de MVP, que já jogaram um contra o outro pelo menos cinco vezes.

“Não vou encarar esse jogo como se fosse um jogo de vingança”, disse Jackson. “Qualquer um que tenhamos jogado, não importa se os vencemos ou perdemos para eles nos anos anteriores, eu só quero vencer.”

Batalhas mais desequilibradas entre QBs MVP* Tom Brady contra Matt Ryan: 8-0 (1.000) Terry Bradshaw contra Brian Sipe: 10-1 (.90) Dan Marino x Boomer Esiason: 7-1 (.875) Ken Stabler contra Brian Sipe: 5-1 (.833) Brett Favre contra Steve Young: 4-1 (.800) Patrick Mahomes x Lamar Jackson: 4-1 (.800) *para QBs que começaram um contra o outro cinco ou mais vezes

Fonte: Estatísticas e informações da ESPN

O sucesso de Mahomes e Jackson levou alguns a pensar que esta poderia ser a próxima rivalidade Brady-Manning. Neste estágio, Mahomes vs. Jackson tem sido mais desigual do que épico.

As quatro derrotas de Jackson contra o Kansas City são as maiores contra qualquer time. Além de Mahomes, nenhum quarterback derrotou Jackson mais de duas vezes.

“Tenho certeza [that] sempre que você perde contra alguém, vai haver motivação extra”, disse o linebacker central dos Ravens, Roquan Smith. “Tenho toda a minha fé em Lamar. Ele é o líder desta equipe, e [we know] que ele vai nos levar exatamente para onde queremos ir, no final do dia, e tudo o que podemos fazer é continuar a apoiá-lo.”

Jackson tem sido um dos quarterbacks mais bem-sucedidos da NFL, superando Mahomes em fevereiro para se tornar o mais jovem MVP duas vezes (27 anos) desde a fusão. Como um playmaker de dupla ameaça, Jackson levou os Ravens ao melhor recorde de temporada regular da liga duas vezes em suas primeiras seis temporadas (14-2 em 2019, 13-4 em 2023).

Ao competir contra outros quarterbacks de ponta, Jackson geralmente sai por cima. Ele venceu os dois encontros contra Tom Brady. Ele derrotou Joe Burrow quatro de cinco vezes.

Mas ele tem lutado para superar Mahomes. A primeira derrota de Jackson como titular foi uma derrota de 27-24 em Kansas City na Semana 14 da temporada de 2018, quando ele foi eliminado do jogo na prorrogação com uma lesão no tornozelo. Em 2020, após a terceira derrota consecutiva de Jackson para os Chiefs, ele os chamou de “nossa kriptonita”.

Em janeiro, Jackson foi parado a um jogo de chegar ao seu primeiro Super Bowl, quando os Chiefs o mantiveram em 10 pontos ou menos pela quarta vez em sua carreira de 83 jogos.

“Sempre que alguém perde para alguém – não importa quem seja – você meio que quer se vingar dessa pessoa e quer provar [that]’Nós também podemos vencê-los'”, disse o safety dos Ravens, Kyle Hamilton. “Acho que Lamar tem a mesma mentalidade que eu tenho [and] que todos no prédio têm — estamos tentando entrar lá na quinta-feira e conseguir uma vitória.”

O QB Lamar Jackson, dos Ravens, está com 1-4 contra o QB Patrick Mahomes, dos Chiefs, empatando na quinta rivalidade mais desequilibrada entre QBs vencedores do prêmio MVP que já jogaram um contra o outro pelo menos cinco vezes. Foto de Rob Carr/Getty Images

A DIFERENÇA ENTRE Mahomes e Jackson podem ser medidos pelas menores margens.

Mahomes deu o tom no jogo do campeonato da AFC no primeiro quarto: ele completou um improvável passe para touchdown de 19 jardas para o tight end Travis Kelce, que teve uma separação de meia jarda sobre Hamilton, para o primeiro touchdown do jogo.

“Ninguém faz isso como Patrick Mahomes faz em termos de estilo”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh. “Ele é seu próprio cara em termos da maneira como joga. Quão rápido a bola sai para aqueles que estão no get-it-outs e quanto tempo ele levará — o tempo que for necessário — para tentar encontrar uma conclusão.”

Quinta-feira será anunciada como uma noite histórica de quarterbacks superstars. Isso marcará o primeiro confronto entre jogadores com vários prêmios de MVP com menos de 30 anos.

Contra o Kansas City, Jackson tropeçou para criar jogadas contra uma defesa que libera blitzes pesadas e tira seu alvo principal no tight end Mark Andrews. Ele registrou cinco touchdowns de passe e três interceptações para um QBR de 53 contra os Chiefs.

Mahomes, enquanto isso, usa sua precisão para encontrar falhas na defesa de Baltimore. Houve lançamentos longos perfeitamente colocados para a end zone e passes precisos desequilibrados contra a corrente. Mahomes lançou 13 touchdowns e duas interceptações para um QBR de 86,2 contra os Ravens, que em 2023 se tornaram o primeiro time na história a liderar a liga em menos pontos permitidos (16,5), mais sacks (60) e mais takeaways (empatados em primeiro com 31) na mesma temporada.

“Ele é um ótimo quarterback”, disse Jackson. “Eu vou dizer isso. Ele é um ótimo quarterback. Ele tem os elogios para provar isso, e ele fez coisas acontecerem no campo que tornam seu time bem-sucedido.”

Para mudar sua sorte contra Mahomes, Jackson pode recorrer a outra rivalidade histórica.

“Eles são definitivamente dois dos melhores quarterbacks desta liga”, disse o fullback Pat Ricard dos Ravens. “É um tipo de acordo Brady-Manning.”

Peyton Manning perdeu seus primeiros seis confrontos diretos contra Brady antes de vencer os três seguintes. Ele derrotou Brady duas vezes em 2006 — na Semana 9 e no AFC Championship Game — a caminho de seu primeiro Super Bowl. Brady terminou com um recorde de 11-6 contra Manning, mas Manning venceu seis dos últimos 11 confrontos.

“Acho que mais do que habilidade atlética e habilidade de arremessar é a maneira como ele compete”, disse Mahomes sobre Jackson. “Quero dizer, ele é um cara que compete toda semana. Você pode dizer que ele se importa. Você pode dizer que ele quer ir lá e vencer e ele quer colocar isso em seus ombros para levar seu time para onde eles possam vencer o máximo de jogos possível. E eu acho que isso é algo que é realmente o que é preciso para ser um grande quarterback nesta liga.

“Nem sempre é sobre talento. É sobre você conseguir ir lá e competir toda semana e encontrar maneiras de, sempre que você não tiver o seu melhor, seu time não tiver o seu melhor, você encontrar maneiras de ganhar jogos de futebol dessa forma.”

NA AFC Championship Game, Jackson deslumbrou o mundo do futebol ao completar um passe de 13 jardas — para ele mesmo. Depois que seu passe foi desviado na linha de scrimmage, Jackson correu por baixo dele e teve um caminho até a end zone.

Foi um momento que levou Jackson a ganhar um ESPY de “Melhor Peça”. Mas Jackson não gostou da peça.

Ele foi derrubado por trás pelo linebacker do Chiefs, Drue Tranquill, transformando o que poderia ter sido um touchdown de 82 jardas em um ganho modesto. Isso fez com que Jackson perdesse 15 libras nesta offseason.

“Meus olhos podem estar me enganando, mas acredito que pareci um pouco mais lento para mim”, disse Jackson, “mas não agora”.

LAMAR JACKSON FEZ TUDO NESTA PEÇA 🔥 @Lj_era8 ganha o prêmio ESPYS Best Play com seu momento marcante contra o Kansas City Chiefs 🙌 foto.twitter.com/kMNdosrCej – SportsCenter (@SportsCenter) 12 de julho de 2024

Desde que se tornou titular dos Ravens no meio da temporada de 2018, Jackson está empatado com Mahomes na melhor porcentagem de vitórias na temporada regular. Jackson tem 58-19 (.753), e Mahomes tem 64-21 (.753).

A diferença vem na pós-temporada. Mahomes está 15-3 nos playoffs, vencendo três Super Bowls. Jackson está 2-4 na pós-temporada e nunca chegou a um Super Bowl.

“Temos que entrar em cada jogo tentando chegar aos playoffs”, disse Jackson. “Os playoffs estão em nossa mente, mas, ao mesmo tempo, temos que vencer este jogo que está à nossa frente.”

Os Ravens passaram por mudanças desde o AFC Championship Game. Jackson se alinhará atrás de uma linha ofensiva renovada, que conta com três novos titulares. Baltimore contratou o running back Derrick Henry, tornando-se o primeiro All-Pro a dividir o backfield com Jackson.

Mas, se Jackson quiser atingir seu objetivo final de vencer o Super Bowl, ele provavelmente precisará descobrir uma maneira de superar Mahomes e os Chiefs.

“Ele está sempre encontrando uma maneira de elevar a si mesmo e seu jogo”, disse Andrews. “É apenas um pacote completo de assumir o controle desta ofensiva [and] dizendo a todos o que ele quer que seja feito. Ele tem sido extremamente vocal sobre isso, o que eu acho que tem sido incrível para todos, e isso remonta a todos nós estarmos na mesma página. Ele tem isso muito, muito bem agora, e os caras estão comprados. Então, vamos ser testados [Thursday]e espero que isso fique evidente.”

O repórter da ESPN Adam Teicher contribuiu para esta reportagem.