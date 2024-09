Mailbag: Aposentadoria de Demetrious Johnson, grande vitória de Sean Brady e Noche UFC

O UFC Vegas 97 já está marcado e a todo vapor rumo ao UFC 306, também conhecido como Noche UFC redux.

No último sábado, Sean Brady marcou a maior vitória de sua carreira, tomando uma decisão unânime sobre Gilbert Burns para se colocar no meio da disputa pelo título de 170 libras. Essa não foi a maior notícia da semana, já que o grande de todos os tempos Demetrious Johnson roubou as manchetes ao anunciar sua aposentadoria do MMA.

Recebemos perguntas sobre tudo isso esta semana, então vamos direto ao assunto.

Demetrious Johnson

“Se a ciência nos diz que #chickenscantbegoats um rato pode ser um GOAT?”

A maior novidade da semana passada foi que Demetrious Johnson se aposentou oficialmente do MMA no último final de semana e, embora já tenhamos falado um pouco sobre seu legado e lugar no esporte, agora é um bom momento para nos aprofundarmos um pouco mais.

Simplificando, Demetrious Johnson é um dos seis lutadores masculinos que têm um caso crível para o título de Maior de Todos os Tempos. Eu entendo que coisas como o debate GOAT são inerentemente subjetivas, mas por padrões razoáveis, a lista é DJ, Jose Aldo, Georges St-Pierre, Anderson Silva, Jon Jones, Fedor Emelianenko. Eles são os únicos lutadores que realmente dominaram suas divisões por anos a fio com inúmeras defesas de título (você não encontrará um fã maior de Khabib Nurmagomedov do que eu, mas seu tempo no topo foi interrompido e, portanto, ele foi deixado de fora desta conversa em particular).

Agora, no que diz respeito à conversa sobre GOAT, eu realmente não me importo com quem você classifica como o número 1. Contanto que seja um desses seis, você não está errado porque você pode criticar problemas com qualquer um dos currículos deles. Em qualquer dia, eu posso mudar de ideia e priorizar um ou outro, porque uma vez que você entra nesse panteão de talentos, é tudo questão de detalhes. Mas a parte importante é que ele é um dos seis, o que é uma companhia incrivelmente exclusiva (mais homens caminharam na lua!).

Além disso, “Mighty Mouse” tem um recorde que não acredito que será quebrado em nossas vidas: 11 defesas de título do UFC é categoricamente insano (ele deveria realmente dividir esse recorde com Anderson Silva, mas a luta de Silva contra Travis Lutter não contou como uma defesa, já que Lutter perdeu o peso) e na era atual do UFC, onde todo lutador é obcecado pelo status de campeão-campeão, é extremamente improvável que alguém se esforce para manter um cinturão por seis ou sete anos sem se distrair. Alexander Volkanovski, Kamaru Usman e Israel Adesanya são os maiores de todos os tempos. Cada um deles tem cinco defesas de título. DJ as dobrou. É insano.

E além de tudo isso, Johnson é um dos poucos homens naquele panteão GOAT que não tem nenhuma controvérsia real. Ele é um cara ótimo que nunca teve problemas fora do octógono. Anderson foi para drogas que melhoram o desempenho, Fedor nunca lutou no UFC, Jon Jones, bem, eu preciso mesmo entrar em tudo isso?

Demetrious Johnson é um dos melhores lutadores que já vi, e embora eu esteja triste por vê-lo ir embora, estou feliz que ele esteja fazendo isso em seus termos. O Hall da Fama do UFC aguarda.

Universo Alternativo

Se DJ tivesse permanecido no UFC e não tivesse sido negociado, você acha que ele teria recuperado o cinturão? — Samuel Tromans (@SamuelJTromans) 9 de setembro de 2024

“Se DJ tivesse permanecido no UFC e não tivesse sido negociado, você acha que ele teria recuperado o cinturão?”

Quando DJ se aposentou no último final de semana, depois de terminar de pensar em seus melhores momentos, o próximo pensamento que me ocorreu foi o quão insatisfatório o fim de sua carreira foi para mim como fã.

Johnson foi metade, até este ponto, da única troca na história do UFC quando Dana White enviou Mighty Mouse para o ONE Championship em troca de Ben Askren. Foi um grande negócio na época e, no final das contas, uma troca com a qual acho que todas as partes ficaram felizes. DJ parecia gostar do ONE, conseguiu fazer mais coisas do que apenas lutar MMA e foi bem pago; o ONE conseguiu promover ter o melhor lutador do mundo; e o UFC conseguiu Askren, que virou manchete, atraiu interesse e, no final das contas, elevou Jorge Masvidal a um superstar. Isso é um ganha-ganha-ganha.

Mas embora todos tenham se saído bem no negócio, não posso deixar de pensar que nós, como fãs, perdemos muito. Além de sua trilogia com Adriano Moraes, as lutas de DJ em ONE simplesmente não foram tão atraentes. A estranha luta de regras mistas com Rodtang foi boba, e o resto foi esquecível. Na verdade, a única razão pela qual a série Moraes foi divertida foi porque Moraes conseguiu a virada na primeira vez.

Compare isso com os eventos prováveis ​​caso Johnson não tivesse sido negociado. Uma luta trilogia com Henry Cejudo é a primeira, e eu pessoalmente achei que DJ venceu a segunda luta também. É 50/50 que ele imediatamente recupera o título e se isso acontecer, talvez Cejudo nunca suba para o peso galo. Talvez DJ finalmente o faça?

Ou se Johnson não for até 135, em vez disso, podemos vê-lo lutar contra a nova geração de pesos-mosca que surgiu depois que ele saiu e Cejudo se aposentou. Você está me dizendo que não teria adorado ver Mighty Mouse vs. Deiveson Figueiredo ou Brandon Moreno, ou Alexandre Pantoja? Todas essas lutas poderiam ter acontecido e teriam sido divertidas pra caramba. E, francamente, eu ainda gostava das chances de DJ em qualquer uma delas.

Então, sim, acho que ele teria reconquistado o título, e estou um pouco triste por não termos visto seu ato final no UFC.

UFC Vegas 97

Como é uma luta entre Sean Brady e Ian Machado Garry, e você está interessado no próximo? — Nick Baldwin (@NickBaldwinMMA) 8 de setembro de 2024

“Como é uma luta entre Sean Brady e Ian Machado Garry, e você está interessado nisso?”

Voltando ao assunto do mundo da luta, Brady superou Burns para uma sólida vitória por decisão unânime no evento principal no último fim de semana e agora o orgulho da Filadélfia está de volta à caça ao título a sério. Após sua vitória, Brady pediu um oponente top 5 ou uma luta com Ian Machado Garry, dizendo que eles compartilham um empresário e que deve ser fácil de fazer acontecer. Não tenho tanta certeza sobre isso.

Embora Brady seja obviamente excelente e mereça uma chance contra um grande nome, não estou muito convencido de que isso vá acontecer. A luta seria tecnicamente lutar por Garry, mas o prospecto invicto parece ter seus olhos em um jogo maior e com seu nome, ele pode comandar isso. Acho que Garry vai pegar Usman ou Colby Covington, e possivelmente até Leon Edwards (embora um confronto com Masvidal faça mais sentido aí).

Além disso, a recente derrota de Brady para o agora campeão Belal Muhammad ainda tira um pouco do brilho de lutar com ele, e a maioria dos caras acima dele não parece disposta a aceitar uma luta. A única exceção a isso é Jack Della Maddalena, que também derrotou Burns recentemente, embora por pouco, então essa é uma luta que pode ser possível, e se eu tivesse que adivinhar, é a que eu apostaria que acontece.

Mas se a luta Brady vs. Garry realmente acontecer, é claro que eu estaria interessado. Estamos falando de dois lutadores extremamente talentosos. Não tenho certeza se Garry ganhará um título, mas tenho certeza absoluta de que ele desafiará por um em sua carreira. Ele é jovem e talentoso e está melhorando a cada vez. Brady está um nível abaixo, mas com as pausas certas ele pode ter uma chance pelo título, e no peso meio-médio qualquer um pode ter uma boa noite e se tornar campeão. Caramba, o atual campeão e o cara que ele derrotou foram, em um ponto, totalmente descartados pela base de fãs. Talvez Brady seja o próximo na fila para pegar esse manto? Tenho minhas dúvidas, mas já me enganei muitas vezes antes.

E para ser completo, eu favoreço Garry no confronto. Brady melhora um pouco a cada vez, mas sua trocação ainda deixa muito a desejar. Garry tem uma grande vantagem nos pés e é capaz o suficiente para não deixar Brady fugir com as coisas por meio de seu grappling.

UFC 306

E se o UFC 306/Noche UFC não for “o maior evento da história da humanidade” e/ou não for “o pior evento do UNIVERSO” e for apenas um evento intermediário… — Rob Thomas (@FollowRobThomas) 8 de setembro de 2024

“E se o UFC 306/Noche UFC não for ‘o maior evento da história da humanidade’ e/ou não for ‘o pior evento do UNIVERSO’ e for apenas um evento intermediário?”

Conforme nos aproximamos e seguimos para a reta final do Noche UFC, há uma boa dose de otimismo em torno de quão grande o evento vai ser. Mas aqui está a questão, se você promete “o maior evento esportivo ao vivo de todos os tempos”, é melhor entregar. Vai? Eu não tenho ideia, e aparentemente Dana White também não.

Meu melhor palpite é que o evento deste sábado irá decepcionar a grande maioria dos fãs. Conversando com pessoas que estiveram no Sphere em vários shows, é inegavelmente legal, e então os poucos sortudos que puderam desembolsar milhares de dólares para ir ao UFC 306, suspeito que eles vão se divertir muito. Mas para os milhões assistindo em casa na ESPN+? Eu realmente não vejo como essa experiência ao vivo será traduzida para uma tela de televisão.

E se for assim? Não importa. O UFC é grande demais para fracassar neste momento. Se o UFC 306 entregar abaixo da experiência de transmissão, os fãs não vão se importar, especialmente se as lutas forem boas. Você terá duas lutas de título e uma das maiores estrelas do esporte defendendo um cinturão. É um card sólido como uma rocha e, portanto, tudo vai passar rápido.

Obrigado por ler, e obrigado a todos que enviaram tweets (Xs?)! Você tem alguma pergunta urgente sobre coisas pelo menos um pouco relacionadas a esportes de combate? Então você está com sorte, porque você pode enviar seus tweets para mim, @JedKMeshewe eu responderei as minhas favoritas! Não importa se são atuais ou insanas, contanto que sejam boas. Obrigado novamente, e vejo vocês na semana que vem.