Mais estilo, novos rostos e esperança: como começou a nova era da Inglaterra

LONDRES — Os oito anos de mandato de Gareth Southgate como técnico da seleção masculina da Inglaterra proporcionaram as performances mais consistentes em torneios da história do país, mas ele foi expulso do cargo por pessoas que exigiam algo mais.

Southgate guiou a Inglaterra para uma semifinal, final, quartas de final e outra final de suas quatro tentativas de acabar com a espera dos Três Leões por um grande troféu. Eles chegaram a finais consecutivas da Euro pela primeira vez. Ele venceu 61 de suas 102 partidas e garantiu nove vitórias eliminatórias do torneio, mais do que todos os outros técnicos juntos desde a vitória da Inglaterra na Copa do Mundo em 1966. No entanto, a expectativa que se construiu durante esse período de ressurgimento acabou consumindo-o.

Herdando um elenco falho e superficial, além de um relacionamento rompido entre fãs e jogadores e um grupo sobrecarregado pela responsabilidade de jogar pela Inglaterra, Southgate mudou tudo. Eles chegaram à Euro 2024 esperando vencer e vencer bem. Mas chegaram à final confiando em momentos em vez de domínio, e o opróbrio dos fãs em um time que atuava em um nível inferior à soma de suas partes aumentou a pressão sobre o técnico.

Entre as vozes discordantes generalizadas, não houve consenso sobre quem deveria vir em seguida, apenas que alguém deveria. Copos de cerveja foram atirados em Southgate, milhares de fãs vaiaram seu time e o ex-capitão da Inglaterra Gary Lineker descreveu uma apresentação da Inglaterra como “m—“.

Southgate, tão sintonizado com o mundo ao seu redor como sempre foi, devidamente se afastou dois dias após a derrota da Inglaterra para a Espanha na final. Três semanas depois, a Football Association (FA), que ficaria feliz se Southgate continuasse até 2026, confirmou que Lee Carsley assumiria o comando interinamente até que um técnico permanente pudesse ser encontrado.

Carsley, 50, assumiu seu papel de responsável pelos sub-21, que ele guiou ao sucesso na Eurocopa Sub-21 do ano passado — ironicamente, contra a Espanha. Ele estará no comando das seis partidas da Inglaterra na UEFA Nations League durante o outono, a menos que uma nomeação permanente seja feita antes disso.

Aqueles fãs e críticos que clamavam por mudança conseguiram. Então, como a Inglaterra se saiu nesses primeiros passos hesitantes na era pós-Southgate?

Carsley passa de zelador a candidato

Carsley começou este acampamento descrevendo-se como um “par de mãos seguras” em um período incerto para a FA. A busca pelo sucessor de Southgate será realizada pelo diretor técnico John McDermott, supervisionado pelo executivo-chefe Mark Bullingham e pela presidente Debbie Hewitt. Nenhum dos três estava no cargo quando Southgate foi nomeado em 2016 e, portanto, não há experiência dentro do executivo da FA em tomar uma decisão tão sísmica no jogo masculino.

Carsley pode ser uma figura amplamente desconhecida fora da Inglaterra, mas há lógica por trás de sua transição para um candidato genuíno após selar duas vitórias na Liga das Nações da UEFA contra a República da Irlanda e a Finlândia. Primeiro, ele está seguindo o mesmo caminho trilhado pelo próprio Southgate em 2016, passando de técnico da seleção sub-21 da Inglaterra para a equipe principal. Segundo, Luis de la Fuente e Lionel Scaloni venceram dois dos mais recentes grandes torneios pela Espanha (Euro 2024) e Argentina (Copa do Mundo de 2022), respectivamente, apesar de seus históricos modestos como treinadores, sugerindo que a experiência mínima de Carsley no comando temporário de Coventry City, Brentford e Birmingham City não é um obstáculo impossível para assumir o cargo permanentemente.

Quanto mais jogos ele ganhar, mais difícil será procurar outro lugar. No entanto, há outros candidatos. As frustrações de Eddie Howe com a falta de atividade de transferência do Newcastle United aumentaram a possibilidade de que ele possa ficar disponível. Fontes disseram à ESPN que Graham Potter era visto como um possível sucessor de Southgate antes de sua decepcionante passagem de sete meses no Chelsea, que culminou em sua demissão em abril de 2023. Os ex-jogadores Frank Lampard e Steven Gerrard provavelmente aproveitariam a chance, enquanto o torcedor mais ambicioso apontaria para a possibilidade de Pep Guardiola deixar o Manchester City quando seu contrato expirar no próximo verão. Guardiola também declarou publicamente que adoraria tentar a gestão internacional e nunca comandará a Espanha, dada sua orgulhosa herança catalã.

Mas, embora Carsley tenha continuado a minimizar suas perspectivas, duas atuações sólidas com uma sensação revigorante tornam um pouco mais possível para ele preencher a lacuna entre suas conquistas passadas e o tamanho da vaga à sua frente.

O capitão da Inglaterra, Harry Kane, comemorou sua 100ª partida marcando os dois gols na vitória por 2 a 0 sobre a Finlândia em Wembley. Justin Setterfield – A FA/A FA via Getty Images

O estilo da Inglaterra melhorou?

“Você quer ficar na lateral do campo, curtindo assistir o time jogar”, disse Carsley após a vitória de terça-feira por 2 a 0 sobre a Finlândia em Wembley. Muitos fãs nas arquibancadas concordariam com ele. Entre as principais críticas à Inglaterra de Southgate, particularmente desde a Copa do Mundo de 2022, tem sido simplesmente que eles não têm sido ótimos de assistir.

Na Euro 2024, a Inglaterra jogou bem na primeira meia hora da abertura da fase de grupos contra a Sérvia e por 45 minutos contra a Holanda na semifinal. O resto foi uma luta poderosa, apesar de possuir uma riqueza de talento individual de ataque.

Carsley não teve muito tempo para trabalhar com esses jogadores, mas ele se apoiou em seu conhecimento do Sub-21 ao convocar jogadores como Morgan Gibbs-White, Angel Gomes, Rico Lewis e Noni Madueke. Ele deu duas partidas a Anthony Gordon — com apenas um minuto de tempo de jogo na Euro — e chamou Jack Grealish de volta depois que ele foi deixado de fora do time completamente. Carsley também fez outra coisa que Southgate estava relutante em fazer e selecionou Trent Alexander-Arnold para ambos os jogos como lateral-direito. Alexander-Arnold foi o assunto de um experimento no meio-campo na Euro, que Southgate foi forçado a admitir que falhou no final da fase de grupos.

Os resultados para Carsley foram encorajadores. De acordo com o Stats Perform, a Inglaterra teve uma expectativa de gols de 2,41 para a vitória de sábado por 2 a 0 na Irlanda, maior do que qualquer partida na Eurocopa e todos os jogos, exceto quatro, desde a Copa do Mundo de 2022. Contra a Finlândia, a Inglaterra registrou 801 passes, o maior total de qualquer time em uma única partida na Liga das Nações de 2024-25 até agora. Eles só registraram um número maior de passes tentados em dois jogos desde a última Copa do Mundo.

Coletivamente, houve padrões de jogo emocionantes e dinâmicos, particularmente no primeiro tempo contra a Irlanda e no segundo contra a Finlândia. Notavelmente, o goleiro Jordan Pickford foi menos direto em sua distribuição, já que a Inglaterra tentou jogar ainda mais de trás.

De igual importância, muitas das chamadas individuais de Carsley valeram a pena. Grealish prosperou em uma função de número 10 contra a Irlanda. Ninguém teve mais toques em campo do que os 130 de Gomes contra a Finlândia, pois ele trouxe uma nova abordagem ao antigo problema da Inglaterra de encontrar equilíbrio no meio-campo. Gordon era um fio vivo e Alexander-Arnold foi capaz de afetar o jogo em áreas de ataque, mantendo uma presença defensiva.

Carsley optou por não alterar o grupo de liderança mais recentemente reorganizado por Southgate antes da Euro 2024. Esse grupo continha Harry Kane como capitão e Kyle Walker como vice-capitão, além de Jude Bellingham e Declan Rice. Com Bellingham e Walker ausentes, Carsley poderia ter feito mudanças, mas ele optou por não mexer na hierarquia. Isso levou a um momento de confusão em Dublin quando Kane foi dar a braçadeira a Rice em sua substituição tardia, apenas para o meio-campista do Arsenal passá-la para John Stones, que estava entrando naquele momento. Stones pegou a braçadeira pelos cinco minutos finais.

“Kane tentou me dar a braçadeira, mas Stonesy é mais sênior e experiente do que eu”, Rice explicou após o jogo. “Eu apenas disse a Harry: ‘Provavelmente John merece mais do que eu. Eu disse para dar a John.'”

Kane liderou na frente, no entanto, começando ambos os jogos e assumindo o comando fora do campo ao se apresentar para ambas as coletivas de imprensa pré-jogo para ficar ao lado do chefe interino. Ele marcou sua 100ª convocação contra a Finlândia em grande estilo com duas excelentes finalizações enquanto usava um par de chuteiras douradas, acalmando os céticos sobre sua forma recente.

O nível de oposição foi modesto, mas a Inglaterra às vezes tem se esforçado em jogos semelhantes. E se o pedigree de técnico de Carsley é um dos maiores pontos de interrogação, então impor mudanças tangíveis — se não dramáticas — no estilo da Inglaterra tão rapidamente é um começo promissor.

O técnico interino da Inglaterra, Lee Carsley, é uma figura muito diferente de seu antecessor, Gareth Southgate. Julian Finney/Getty Images

O novo estadista

Southgate era um excelente comunicador que usava empatia e diplomacia para navegar pelo campo minado fora do campo que todo técnico da Inglaterra é chamado a atravessar.

Certo ou errado, o post vem com uma expectativa de comentários sobre questões que frequentemente transcendem suas responsabilidades imediatas ou até mesmo o futebol em si. Quer ele tenha enfrentado questões sobre tensões entre o Ocidente e a Rússia, a guerra na Ucrânia, a COVID-19, controvérsias de direitos humanos no Catar ou racismo, Southgate respondeu pensativa e completamente de uma maneira que o tornou um bom embaixador, mas claramente também começou a esgotá-lo com o passar do tempo.

Carsley teve que preencher grandes sapatos nesse sentido e houve alguns passos em falso. Uma discussão estourou na véspera de seu primeiro jogo sobre sua decisão de não cantar o hino nacional inglês. Enfrentando a República da Irlanda, a nação pela qual ele fez 40 aparições depois de nascer em Birmingham com uma avó irlandesa, essa postura foi particularmente estranha dada a rivalidade com a Inglaterra.

A posição da FA era que deveria ser uma escolha pessoal. Carsley insistiu que nunca havia cantado nenhum hino — como jogador ou como técnico da seleção inglesa sub-21 — porque ele escolheu usar o tempo imediatamente antes do pontapé inicial para se concentrar nas primeiras ações do jogo. Uma reação negativa em algumas partes da mídia se seguiu — considerada exagerada por muitos — mas o furor ameaçou ofuscar seu início, e as coisas pioraram quando ele saiu do Aviva Stadium e sentou-se no banco de reservas irlandês momentaneamente antes de ser redirecionado.

Embora ele tenha mantido a sensação relaxada que Southgate engendrou, ele foi mais prático como treinador nas minúcias, vestido com um agasalho para ambos os jogos e colocando cones para o aquecimento de uma maneira que um gerente mais experiente poderia ter delegado. Ele também agarrou um iPad às vezes — um afastamento da caneta e papel de Southgate — para se lembrar de “muitas notas de antes do jogo sobre as formas que o adversário poderia fazer”.

A linguagem corporal de Carsley na linha lateral era muito mais engajada do que a de Southgate, embora quanta importância atribuir a isso seja discutível. Mas enquanto seu antecessor costumava ficar de pé, mãos nos bolsos e uma perna esticada assistindo, Carsley se agachava bem perto da linha lateral parecendo cada centímetro mais o treinador do que o gerente.

Longe das câmeras, Carsley falou com os jogadores no St George’s Park sobre a ideia de seu legado e como eles queriam ser lembrados como jogadores da Inglaterra. Na frente da mídia, ele lidou bem com suas funções no geral, sem ser nada parecido com o orador que Southgate é. Felizmente, a qualidade do futebol tornou isso uma nota de rodapé. Carsley pode não ter cantado o hino no começo em Dublin, mas os fãs da Inglaterra o cantaram triunfantemente no final e, realmente, isso é tudo o que deveria importar.