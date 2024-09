Mais lutas de Matthew Perry foram reveladas e são muito desconfortáveis

Mateus Perrymais conhecido por seu papel icônico como Chandler Bing na amada sitcom Amigosfoi um ator talentoso que conquistou os corações de milhões. No entanto, por trás do riso e da fama havia uma longa e batalha árdua contra o vício em drogas que o deixou isolado e lutando. Perry foi internado em reabilitação 15 vezes ao longo de 30 anos, mas sua jornada em direção à sobriedade foi uma escalada constante, ofuscada por seu status de celebridade.

De acordo com RadarOnline.com, a fama de Perry criou uma barreira entre ele e seus colegas em grupos de apoio à recuperaçãotornando difícil para ele se conectar com outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Um ex-viciado chamado Nick Matthews, que encontrou Perry em várias reuniões, descreveu o ator como parecendo “melancólico”, observando como muitas vezes ele escolhia “sentar-se sozinho e quieto no fundo”.

Funeral de Matthew Perry: Jennifer Aniston e o resto do elenco de Friends comparecem a uma despedida privada

Matthews lembrou: “Eu apenas veria (Perry) sentado sozinho enquanto todos nós temos conexões significativas uns com os outros.“Esse isolamento refletia o desconforto de Perry com a vulnerabilidade, tornando ainda mais difícil para ele encontrar o apoio de que precisava desesperadamente.

Embora Matthews credite sua recuperação ao apoio de outros pacientes, A experiência de Perry foi totalmente diferente. Apesar dos momentos de sobriedade, Perry lutou contra o vício durante grande parte de sua vida adulta. Sua decisão de recorrer controversa terapia com cetamina como meio de combater sua depressão e ansiedade finalmente selou seu destino. Tragicamente, poucas semanas após o início deste novo tratamento, ele tornou-se viciado em cetamina, levando à overdose aos 54 anos de idade, em 28 de outubro de 2023.

Matthews reflete sobre a vulnerabilidade de Matthew Perry

Matthews, que está sóbrio desde 2013 e agora dirige seus próprios centros de tratamento de dependência em Montecito, Califórnia, e Miami, Flórida, entende os desafios únicos que acompanham a fama. “É difícil existir assim, onde todo mundo sabe quem você é só de relance”, explicou ele. As pressões das celebridades podem complicar o processo de recuperação, tornando mais difícil para aqueles que estão sob os holofotes encontrar um espaço seguro para a cura.

A história de Perry serve como um lembrete comovente das lutas enfrentadas por muitos em recuperação, especialmente aqueles que lutam contra o vício sob o olhar atento do público. Destaca a necessidade crítica de conexão, apoio e compreensão para superar os demônios do vício. Ao recordarmos Matthew Perry, é essencial reconhecer as complexidades da sua jornada e a importância da comunidade na recuperação.