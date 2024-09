Maitland Ward diz que os supostos ‘Freak Offs’ de Diddy soam mais intensos do que os sets de pornografia

Distrito de Maitland diz as agora infames festas “Freak Off” que os federais afirmam Diddy estava orquestrando um som muito mais intenso do que brincadeiras sexuais em grupo em sets pornográficos.

A ex-estrela de “Boy Meets World”, que agora ganha a vida gravando conteúdo pornográfico, disse ao TMZ … ela nunca ouviu falar de alguém que precisasse de fluidos intravenosos durante as filmagens de uma orgia para um filme adulto – e isso pode custar meio centavo. dia!

Maitland fazendo referência a Diddy acusação federalem que os promotores dizem que as vítimas de Diddy normalmente recebiam fluidos intravenosos para se recuperar do esforço físico e do uso de drogas dos Freak Offs.