Majorie Taylor Green diz que há ‘conspiração para assassinar’ Donald Trump

Ela ressalta que isso acontece apenas dois meses depois Thomas Matthew Crooks tentou matar Trump …usando as múltiplas tentativas como prova de que há todo um grupo de pessoas trabalhando para matar o candidato republicano a prez.

Como dissemos a você… as autoridades policiais dizem que um suspeito trouxe um Arma estilo AK-47 para o Trump International Golf Club West Palm Beach, junto com duas mochilas e uma GoPro – e o FBI diz que parece que este pode ser o segundo atentado contra a vida de 45.

As autoridades têm divulgou fotos do local onde dizem que o suposto atirador armou uma armação… antes que um agente do Serviço Secreto o localizasse e o atacasse. Não está claro se o atirador disparou antes de decolar e entrar em um SUV.