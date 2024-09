Maksim Chmerkovskiy diz que está reservando julgamento sobre Artem Chigvintsev após prisão DV

Podcast do TMZ

Maxim Chmerkovsky diz que vai esperar antes de difamar Artem Chigvintsev por sua prisão por violência doméstica… dizendo que suas supostas ações não combinam com o homem que ele conhece – embora ele o responsabilize se forem verdadeiras.

O profissional de “Dancing with the Stars” sentou-se para um bate-papo no “The TMZ Podcast”… e tivemos que perguntar a ele tudo sobre seu amigo e ex-colega de elenco – e ele diz que mandou uma mensagem para ele depois que ouviu sobre o prender prisão.