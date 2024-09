Malik Nabers, dos Giants, bate recorde, mas sofre concussão contra Cowboys

EAST RUTHERFORD, NJ – O wide receiver novato do New York Giants, Malik Nabers, teve outro jogo recorde na derrota por 20-15 para o Dallas Cowboys antes de sair no final do quarto período com uma concussão.

Nabers teve 12 recepções para 115 jardas na noite de quinta-feira. Ele agora tem 35 recepções para 386 jardas e três touchdowns em quatro jogos nesta temporada.

O produto LSU se tornou o primeiro jogador na história da NFL a registrar pelo menos 25 recepções e três touchdowns em seus primeiros quatro jogos da NFL. Ele conseguiu sua 25ª captura da temporada no início do segundo quarto, e depois aumentou a partir daí.

“Ele está fazendo coisas boas”, disse o técnico Brian Daboll. “Mais uma vez, que bom que o temos.”

Nabers se machucou em um passe de quarta descida no final do quarto período e teve que abandonar o jogo. Ele tentou manter os pés dentro de campo em um passe desesperado do quarterback Daniel Jones perto da linha lateral do Giants.

A máscara de Nabers atingiu com força a grama enquanto ele tentava encurralar a bola e colocar os pés no chão. A bola se soltou depois que ele bateu no chão e foi considerada incompleta, levando a uma reviravolta nas descidas.

O explosivo novato permaneceu no chão por cerca de um minuto antes de ser levado à tenda médica azul e, eventualmente, ao vestiário. Ele foi diagnosticado com uma concussão.

Nabers estava no vestiário depois do jogo conversando com seus colegas wide receivers. A certa altura, o técnico Brian Daboll sentou-se em um banquinho ao lado dele e os dois conversaram.

O linebacker externo Brian Burns, enquanto se dirigia à mídia, mais tarde chamou Nabers do outro lado do vestiário: “Ei, ‘Leek, você está bem? Hetero?”

Nabers balançou a cabeça, não. Mais tarde, ele postou uma mensagem mais otimista em uma história do Instagram.

“Tudo bem”, escreveu ele sobre uma foto tirada depois da meia-noite, junto com um emoji de oração. “Obrigado por todas as orações!!!”

Nabers está agora no protocolo de concussão da NFL. Os Giants têm 10 dias até jogar novamente na Costa Oeste contra o Seattle Seahawks.

“Tive que conversar um pouco com ele. Nada maluco. Acho que ele vai ficar bem”, disse o wide receiver Wan’Dale Robinson, que fez 11 recepções para 71 jardas na derrota.

Nabers foi mais uma vez o foco do ataque dos Giants na noite de quinta-feira, quando foi alvejado 15 vezes. Ele continua a produzir a um ritmo impressionante. Suas 35 recepções são as segundas mais nos primeiros quatro jogos da carreira de um jogador. Apenas Puka Nacua (39) teve mais na última temporada pelo Los Angeles Rams.

Nabers também teve seu segundo jogo com pelo menos 10 recepções e 100 jardas de recepção. Ele também fez isso contra o Washington Commanders na semana 2. O único novato com mais jogos de 10 recepções e 100 jardas de recepção na história da NFL é Odell Beckham Jr., que teve quatro desses jogos durante a temporada de 2014 com os Giants.

“Ele é um jogador”, disse Robinson. “Ele simplesmente vai e faz tudo o que você pede. Ele trabalha muito toda semana. Ele simplesmente vai lá e faz jogadas.”

O impacto de Nabers foi sentido imediatamente na noite de quinta-feira. Ele teve uma recepção de 39 jardas no ataque inicial dos Giants, deixando o cornerback Andrew Booth comendo poeira. Nabers tinha 12,16 jardas de separação quando fez a recepção, de acordo com o NextGen Stats.

Foi sua maior jogada do jogo.

“Ele jogou um grande jogo novamente e apareceu para nós em grande momento”, disse o quarterback do Giants, Daniel Jones. “Então continuaremos confiando nele.”

Os Cowboys tentaram fazer com que seu cornerback Trevon Diggs enfrentasse mais Nabers à medida que o jogo avançava. Diggs estava protegendo Nabers na crucial jogada de quarta descida no quarto período, com Dallas mantendo a pequena vantagem de cinco pontos e os Giants tentando buscar o possível placar de vitória.

Os Giants recuperaram a bola pela última vez faltando 28 segundos para o fim. Mas com Nabers indisponível, Jones lançou sua primeira interceptação desde a Semana 1 em uma tentativa de Ave Maria faltando apenas alguns segundos para o fim.