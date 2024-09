Man City-Arsenal: Arteta se prepara para o confronto desde a pré-temporada

O Arsenal encerra uma semana exaustiva fora de casa com o terceiro jogo consecutivo fora de casa, quando enfrenta o campeão Manchester City na Premier League no domingo, e o técnico Mikel Arteta disse que seu time estava se preparando para o confronto desde a pré-temporada.

Depois de vencer o Tottenham fora de casa em um clássico do norte de Londres no último fim de semana, o Arsenal voou para Bergamo, Itália, e empatou sem gols com a Atalanta na Liga dos Campeões na quinta-feira. Eles têm pouco tempo para descansar, no entanto, com o City em seguida no fim de semana.

O time de Pep Guardiola superou o Arsenal e conquistou o título nas últimas duas temporadas e, mais uma vez, os dois clubes estão em primeiro e segundo lugar na liga após quatro jogos, com o City dois pontos de vantagem no topo.

“Estamos nos preparando para isso desde a pré-temporada. Obviamente, conhecíamos o cronograma e sabemos que é extremamente raro jogar nessas condições, com três grandes jogos fora de casa em seis dias”, disse Arteta.

“Mas foi o que aconteceu, então nos preparamos para isso, tanto física, mental e taticamente.

“Estamos nos certificando de que todos estejam prontos porque vamos precisar deles, principalmente com as lesões que tivemos na pausa internacional.”

O capitão do Arsenal, Martin Ødegaard, continua afastado devido a uma lesão no tornozelo sofrida em serviço pela Noruega, e Arteta não tem certeza da data de retorno do meio-campista.

“Precisamos ver a evolução na próxima semana ou assim, como o tornozelo reage primeiro e então a equipe me dará uma atualização sobre o prazo e quanto tempo ele ficará fora”, disse o treinador espanhol.

Arteta acrescentou que não houve novas lesões após o empate com a Atalanta, mas esperava um dia extra de descanso depois que o City empatou em casa com a Inter de Milão na quarta-feira.

Mikel Arteta disse que vem preparando seu time do Arsenal para o Manchester City desde a pré-temporada. Jonathan Moscrop/Getty Images

“Queríamos o mesmo que eles, mas não estamos conseguindo, então temos que nos adaptar e aproveitar o tempo que temos hoje, amanhã e na manhã da partida para nos prepararmos da melhor forma para chegar lá e vencer o jogo”, disse.

Embora o City tenha enfrentado o Arsenal no passado, eles não venceram o time de Arteta nos últimos três encontros em todas as competições, com a última vitória ocorrendo em abril de 2023.

O Arsenal também ostenta um histórico estelar fora de casa em 2024, perdendo pontos apenas no empate por 0 a 0 com o City na temporada passada, e Arteta disse que esperava um ambiente competitivo no Etihad.

“Vamos para a casa dos campeões, o time que eu acho que na história da Premier League tem sido o mais consistente de todos os tempos, não apenas em termos de resultados, mas em termos de domínio e desempenhos consistentes”, disse ele.

“Esse é o desafio. Temos que ir lá e provar novamente que demos mais um passo e que podemos competir.”