Man City-Arsenal: Erling Haaland evita sanção por lançamento de bola – fonte

Erling Haaland não será punido por lançar a bola em Gabriel Magalhães após o empate do Manchester City contra o Arsenal nos acréscimos, disse uma fonte à ESPN.

Câmeras flagraram Haaland jogando a bola na nuca do zagueiro do Arsenal depois que John Stones marcou para fazer 2 a 2 no Estádio Etihad no domingo.

O incidente não foi notado pelo árbitro de campo Michael Oliver, mas foi notado pelo árbitro assistente de vídeo John Brooks, que decidiu que não constituiu conduta violenta. Uma fonte disse à ESPN que a FA está feliz que o incidente foi resolvido na hora e Haaland não enfrentará ação retrospectiva.

Haaland, que marcou para colocar o City na frente por 1 a 0 no início do jogo, se envolveu em uma discussão acalorada com o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, e o atacante Gabriel Jesus após o apito final.

Os jogadores do City ficaram indignados com o que consideraram uma perda de tempo por parte do Arsenal, que tentou jogar o segundo tempo com 10 homens após a expulsão de Leandro Trossard.

“Temos que nos defender porque em cada duelo, cada falta que foi dada, eles foram para o chão”, disse o zagueiro do City, Manuel Akanji. “Os jogadores vão para o chão para se levantar, correm de volta, vão para o chão novamente, um dos jogadores do time deles foi até lá para dizer ao goleiro para ir para o chão e coisas assim.

O atacante do Manchester City, Erling Haaland, e o zagueiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, se envolveram em vários confrontos durante o empate por 2 a 2 no Estádio Etihad, no domingo. Michael Regan/Getty Images

“Quer dizer, não há nada que possamos fazer sobre isso. No final, cabe ao árbitro controlar durante toda a temporada, controlar essas situações. Mas sim, não há mais nada que possamos fazer sobre isso.”

As câmeras da Sky Sports também registraram Haaland se envolvendo em uma altercação com Jesus após o apito final, depois de dizer a Arteta para “permanecer humilde” enquanto o técnico do Arsenal apertava as mãos dos jogadores em campo.

“Continue humilde, eh; continue humilde, eh”, disse o internacional norueguês ao chefe do Arsenal, que não respondeu. Durante sua discussão acalorada com Jesus, Haaland chamou duas vezes o atacante do Arsenal de “palhaço”.

Pep Guardiola enfrenta problemas de seleção antes do jogo da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Watford, com o jogo agendado apenas 48 horas após o sorteio com o Arsenal.

O técnico do City pode escalar um time totalmente diferente contra o time do campeonato, enquanto Kevin De Bruyne deve ficar de fora novamente por causa de uma lesão na coxa.

“Não acho que vai demorar muito”, disse Guardiola quando questionado sobre a lesão de De Bruyne.

“Eu não diria Watford, não conheço Newcastle [on Saturday].”