Man City-Arsenal: Mikel Arteta se irrita com conversa sobre “artes obscuras”

Mikel Arteta rebateu as alegações de vários jogadores do Manchester City de que o Arsenal empregou “artes obscuras” no empate de 2 a 2 no domingo no Etihad Stadium, insistindo que vários de seus jogadores podem estar enfrentando demissões por lesão.

John Stones, Manuel Akanji e Bernardo Silva criticaram a abordagem dos Gunners no último fim de semana, quando os visitantes tentaram defender uma vantagem de 2 a 1 com 10 homens, mas Stones empatou aos 98 minutos.

Após o jogo, Stones disse que o Arsenal “fez [dark arts] por alguns anos — você pode chamar isso de inteligente ou sujo”, enquanto Akanji e Silva os acusaram de perda de tempo.

Gabriel Martinelli, Jurriën Timber e Riccardo Calafiori foram substituídos no segundo tempo, enquanto o goleiro David Raya foi visto deixando o estádio com o joelho direito enfaixado.

Falando antes do jogo da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa contra o Bolton Wanderers, na quarta-feira, Arteta ficou aparentemente irritado com os comentários feitos pelos rivais do Arsenal pelo título.

“Eu sempre prefiro os fatos a palavras ou suposições”, ele disse. “Vamos ver quem está disponível amanhã e então podemos falar sobre ‘artes obscuras’ ou essas coisas ou se é uma realidade. Infelizmente, sim, haverá alguns jogadores indisponíveis.”

Questionado se algum desses ferimentos era grave, Arteta respondeu: “Temos que esperar por um deles”.

Mikel Arteta entrou em conflito com alguns jogadores do Man City após o empate com o Arsenal no domingo. James Gill – Danehouse/Getty Images

Questionado se o rótulo de artes obscuras era justo, Arteta disse: “Não sei. São opiniões e é isso. Mas, como mencionei antes, acho que outras coisas serão fatores e é isso. Usaremos os fatos.

“[What are the other factors?] Bem, se um jogador está fingindo algo, isso significa que ele continuará, estará envolvido no time e jogará.”

Arteta destacou um período de perda de tempo do City quando eles ficaram brevemente reduzidos a dez homens e afirmou que, após o cartão vermelho de Leandro Trossard, o Arsenal aprendeu com a última vez que jogou contra o City em desvantagem numérica, quando perdeu por 5 a 0 em agosto de 2021.

“Tivemos que jogar o jogo que tínhamos que jogar”, disse Arteta. “Os primeiros 10, 15 minutos, não conseguimos com 11 contra 11. Então melhoramos muito. Então fomos jogados em um contexto muito diferente e fizemos o que todo time faz. Eles jogaram 30 segundos com 10 homens. Veja o que eles fizeram por 30 segundos. É normal o que eles fizeram. Tivemos que fazer de uma maneira diferente.

“Aprendemos com o passado. Infelizmente, estivemos na mesma situação algumas vezes. Estivemos na mesma situação com a Granit [Xhaka sent off] depois de 38 minutos e perdemos por 5-0. É melhor aprendermos. Senão eu seria grosso, muito grosso.”

O atacante do City, Erling Haaland, foi flagrado pela câmera no final do jogo dizendo a Arteta para “permanecer humilde” e perguntado sobre sua resposta, Arteta disse: “Faz parte do futebol, faz parte do esporte. Depois do jogo, tudo isso vai embora e seguimos em frente. É isso.”