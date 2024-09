Man City deve encontrar solução para ausência de Rodri – Pep Guardiola

Pep Guardiola disse que precisa “encontrar uma solução” para a ausência de Rodri no meio-campo do Manchester City, depois que o campeão da Premier League não conseguiu vencer novamente sem o lesionado internacional espanhol contra o Newcastle, no sábado.

Rodri, de 28 anos, está afastado dos relvados até ao final da época, depois de ter lesionado o ligamento cruzado anterior do joelho direito durante o empate 2-2 do passado domingo com o Arsenal.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Antes da viagem a Newcastle, o City havia perdido 7 dos 21 jogos da Premier League sem Rodri no seu habitual papel de meio-campo defensivo e, enquanto ele estava suspenso na temporada passada, a equipe de Guardiola perdeu jogos consecutivos contra Newcastle e Wolves com Rodri indisponível. .

Mas embora o City tenha evitado a derrota em St. James’ Park, seu desempenho não foi convincente com um meio-campo formado por Mateo Kovacic, Ilkay Gündogan e Rico Lewis e Guardiola disse após o empate em 1 a 1 que ainda não descobriu a melhor forma de lidar com a situação sem Rodri. .

“Gente, eu sei que vocês vão me perguntar o tempo todo, mas ele [Rodri] não está lá”, disse Guardiola. “Kova[cic]Bernardo [Silva]Rico se saiu bem, mas tenho que encontrar soluções. Eu adoraria que Rodri estivesse aqui.

“Vejo a minha equipa e reconheço-a perfeitamente. Tivemos oportunidades para marcar e no meio-campo fomos fortes.

“Mas às vezes isso acontece e é preciso se adaptar. Tivemos chances de marcar, mas esta é a equipe deles. [Newcastle] estádio e eles tiveram chances de marcar, então estou feliz.”

O Manchester City de Pep Guardiola teve que se contentar com um ponto na partida contra o Newcastle United, no sábado. Imagens de Matt McNulty/Getty

Guardiola, por sua vez, minimizou as preocupações com a lesão do atacante Erling Haaland durante o primeiro tempo do jogo.

O internacional norueguês recebeu tratamento no tornozelo esquerdo, com algum sangue visível na meia rasgada enquanto o fisioterapeuta pulverizava a área afetada.

Mas Haaland completou o jogo e Guardiola pareceu não se incomodar com o problema quando questionado após o jogo.

“Ele [Haaland] tem alguma batida”, disse Guardiola. “Veremos.”