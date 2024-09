Man United-FC Twente: Erik Ten Hag lamenta antigo clube machucado

MANCHESTER, Inglaterra — O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, disse que preferiria não jogar contra seu antigo clube, o FC Twente, na Liga Europa porque “não é legal ter que machucar algo que você ama”.

Ten Hag começou sua carreira de jogador no FC Twente e retornou como treinador antes de se tornar gerente do time principal.

Escolhas do editor 2 Relacionados

O time holandês visita o Old Trafford pela Liga Europa na quarta-feira e Ten Hag admitiu que preferiria enfrentar outro time.

“O FC Twente me trouxe muito”, disse Ten Hag em uma entrevista coletiva na terça-feira. “Fui colocado na academia deles, fiz parte da geração do primeiro time juvenil quando a competição juvenil foi reiniciada depois de muitos anos, então para mim há muita história ali.

“Eu teria preferido jogar contra outra pessoa. Não é legal ter que machucar algo que você ama.”

Ten Hag deu a entender que poderia rotacionar seu elenco para o jogo porque o novo formato europeu expandido “sobrecarregou” os jogadores.

O técnico de 54 anos foi criticado após deixar Marcus Rashford de fora no empate por 0 a 0 com o Crystal Palace no sábado, mas o técnico do United insiste que continuará fazendo mudanças para evitar o esgotamento.

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, fez quase 200 jogos pelo FC Twente durante sua carreira de jogador. Foto de Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

“Não entendi a crítica”, disse ele. “Há muitos jogos, muitas competições, está claro. Os jogadores estão sobrecarregados, isso não é bom para o futebol. Talvez seja bom para o comercial.

“Precisamos de um esquadrão de mais de 11 para alinhar. A forma é parte disso, a tática é parte disso, mas definitivamente a gestão e a carga são parte disso.”

Rashford provavelmente será titular contra o FC Twente após ter sido usado como substituto no segundo tempo no Selhurst Park.

O United tem tido dificuldades para marcar gols nesta temporada e conseguiu apenas cinco em cinco jogos na Premier League.

A história foi parecida na temporada passada, quando eles terminaram a temporada como os menores pontuadores na metade superior da tabela, ao lado do Palace.

“Criamos muitas chances nos primeiros jogos da temporada”, disse Ten Hag. “Na semana passada, marcamos sete contra o Barnsley. Somos capazes de marcar muitos gols, mas é parte do jogo e temos que melhorar e matar na área.”