Man United não deu 100 por cento no empate com o Twente – Ten Hag

Erik ten Hag questionou a mentalidade de seus jogadores após o empate do Manchester United por 1 a 1 com o FC Twente na Liga Europa, dizendo que o time holandês “lutou por cada metro e nós não”.

O United liderou com o gol de Christian Eriksen no primeiro tempo, mas foi prejudicado no segundo tempo quando Sam Lammers aproveitou o erro de Eriksen para marcar o gol de empate.

Eriksen disse depois que o FC Twente “queria mais” e quando a avaliação foi feita a Ten Hag, o técnico do United concordou.

“Sim, você viu que era o jogo da vida deles”, disse Ten Hag. “Eles lutaram por cada jarda e nós não, e 99 por cento não é o suficiente, você tem que dar 100 por cento.

“Você tem que matar o jogo, você tem que finalizá-lo. Você tem que ir para o segundo gol e então você mata o jogo.

“Somos muito ambiciosos e quando você tem ambição você tem que atuar, provar o ponto. Especialmente hoje no segundo tempo nós fomos muito complacentes, não conseguimos passar da linha e como um time.”

Ten Hag ficou especialmente desapontado porque o United não conseguiu aproveitar mais suas chances. A viagem para o Crystal Palace no sábado terminou empatada em 0 a 0 e, apesar de ter 19 tentativas contra o Twente, eles só conseguiram fazer um gol.

Encontrar a rede tem sido um problema durante toda a temporada, com o United marcando apenas cinco gols em cinco jogos na Premier League.

“Temos que trabalhar nisso”, disse Ten Hag. “Isso também está claro. Temos que ser mais clínicos em tais situações, mas não acho que esse foi o único problema esta noite. Temos que continuar no segundo tempo. Ser mais consistente. Matar, fazer o segundo gol e o jogo acabou.

“Temos jogadores suficientes na linha de frente que podem marcar gols.”