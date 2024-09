Man United não pagará a mais, arriscando “contratempos” na transferência – CEO

O CEO do Manchester United, Omar Berrada, disse que o clube não será responsabilizado em suas futuras negociações de transferência porque um mau acordo pode “prejudicá-lo”.

No passado, o United foi acusado de pagar demais pelos jogadores, tanto em termos de taxas de transferência quanto de salários.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Na primeira janela de transferências de verão sob a nova equipe de liderança — da qual Berrada faz parte — o United gastou cerca de £ 200 milhões (US$ 221 milhões) em cinco novos jogadores.

Berrada disse que o clube foi “disciplinado” com as taxas pagas por novos jogadores, ao mesmo tempo em que destacou os perigos de fazer negócios errados

“Conseguimos fazer isso [the summer window] de forma financeiramente sustentável”, disse Berrada.

“Fomos bastante disciplinados sobre as avaliações que estávamos dando aos jogadores que iriam entrar. Nós nos mantivemos fiéis a essas avaliações. Eu acho [sporting director] E [Ashworth] e a equipe fez um trabalho fantástico no processo de negociações.

“A razão pela qual menciono isso é que se você cometer um erro e gastar demais ou contratar um jogador que pode custar muito caro, isso pode te atrasar. É por isso que você precisa ser capaz de tomar essas decisões e fazer as certas consistentemente ao longo do tempo para estar em uma posição de vencer consistentemente.”

Além de cinco novos jogadores, o United também sancionou a saída de vários membros do time principal, incluindo Aaron Wan-Bissaka e Scott McTominay.

Fontes disseram à ESPN que alguns dentro do clube tinham reservas sobre deixar McTominay ir para o Napoli. Ashworth, no entanto, disse que era parte de seu trabalho tomar decisões difíceis.

“Você tem que ser muito corajoso e tomar decisões que talvez não queira tomar”, disse ele.

“Mas você não pode ter um time inchado, e você também está lidando com jogadores que querem jogar futebol. Então você quer ter certeza de que o time é enxuto, mas você tem profundidade suficiente.

“O calendário, especialmente com o novo formato da Liga Europa, é bem punitivo. Então, queremos ter certeza de que temos profundidade suficiente para não carregar um elenco inchado e que somos capazes de manter os jogadores com a motivação e pensar que eles têm uma chance de jogar. Se você corre com um elenco muito grande, isso pode causar problemas. Então, às vezes, você tem que tomar algumas decisões corajosas sobre isso.”

Jadon Sancho foi outro jogador experiente que teve permissão para sair após se transferir para o Chelsea, inicialmente por empréstimo, no último dia do prazo.

Aconteceu quase um ano após a briga pública de Sancho com Erik ten Hag, mas Ashworth insiste que o jogador de 24 anos não foi “expulso” de Old Trafford.

“Acho que com qualquer jogador, seja Jadon, Scott ou Aaron, se houver uma preferência de que eles gostariam de se mudar e ir para um novo clube e isso for certo para eles e para nós, então você tem que explorar isso”, disse Ashworth.

“Sentimos que tínhamos profundidade suficiente naquela posição específica para poder cobri-la. Temos quatro jogadores muito bons na lateral, Jadon era o quinto, e isso nos permitiu tomar a decisão de que, se fosse bom para ele e bom para nós, era algo que estaríamos dispostos a considerar.

“Foi uma decisão que tomamos. Se for certo para Jadon e for certo para nós, seguir em frente.

“Ele queria explorar a oportunidade no Chelsea, como Scott queria explorar a oportunidade no Napoli, como Aaron queria explorar a oportunidade no West Ham. Não estamos em uma posição em que estamos expulsando jogadores do clube.”