Man United registra perdas de £ 113 milhões apesar da receita recorde

O Manchester United está trabalhando para se tornar mais “financeiramente sustentável”, de acordo com o novo CEO Omar Berrada, após registrar um prejuízo de mais de £ 110 milhões (US$ 144 milhões) em seus últimos resultados financeiros.

O clube anunciou receitas recordes anuais de £ 661,8 milhões para o ano que terminou em 30 de junho em resultados publicados na quinta-feira. No entanto, as perdas líquidas subiram para £ 113,2 milhões (US$ 148,2 milhões) após o aumento do investimento no elenco de jogadores.

O United registrou perdas de mais de £ 90 milhões em três dos últimos quatro anos e teve lucro pela última vez em 2019. Mas fontes insistem que o clube continua “comprometido” em cumprir os regulamentos de lucro e sustentabilidade da Premier League e as regras de fair play financeiro da UEFA.

A Premier League permite perdas de £ 105 milhões em um período de três anos, mas há disposições para perdas permitidas, incluindo investimentos em infraestrutura e desenvolvimento de jovens.

“Estamos todos extremamente focados em trabalhar coletivamente para criar um futuro brilhante com o sucesso no futebol no centro disso”, disse Berrada.

“Estamos trabalhando para obter maior sustentabilidade financeira e fazendo mudanças em nossas operações para torná-las mais eficientes, para garantir que estamos direcionando nossos recursos para melhorar o desempenho em campo.

“Nosso objetivo claro é levar o clube de volta ao topo do futebol europeu.

Omar Berrada disse que o Manchester United está trabalhando para melhorar a sustentabilidade financeira. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

“Todos no clube estão alinhados em uma estratégia clara para proporcionar sucesso sustentado dentro e fora do campo, para o benefício final de nossos fãs, acionistas e uma gama enormemente diversificada de partes interessadas.”

O United gastou mais de £ 180 milhões na contratação de cinco novos jogadores durante o verão, incluindo Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee e Manuel Ugarte.

O gasto com o elenco aumentou a pressão sobre o técnico Erik ten Hag para ter um bom desempenho em campo, principalmente após a humilhante derrota em casa por 3 a 0 para o Liverpool.

No entanto, Berrada reafirmou o comprometimento do clube com o holandês antes de uma série crucial de jogos na Premier League, na Copa da Liga Inglesa e na Liga Europa antes da pausa internacional de outubro.

“Reforçamos nosso time principal masculino com cinco jogadores interessantes e implementamos uma nova estrutura de liderança no futebol para fornecer maior suporte ao nosso treinador”, disse ele.