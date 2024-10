Man Utd deve ficar com Ten Hag à medida que a pressão aumenta, dizem fontes

Os chefes do clube do Manchester United pretendem manter a fé no técnico Erik ten Hag logo após a humilhante derrota por 3 a 0 para o Tottenham Hotspur, disseram fontes à ESPN, mas há uma aceitação crescente de que o holandês está agora sob forte pressão antes de jogos cruciais contra FC Porto e Aston Villa esta semana.

Pesadas derrotas em casa para Liverpool e Spurs já nesta temporada não foram bem aceitas pela hierarquia do United.

O clube está preparado para honrar a decisão tomada no verão de ficar com o Ten Hag por enquanto, mas permanece a sensação de que deve haver melhorias significativas quando o time enfrentar o Porto na Liga Europa, na quinta-feira, e o Villa, na Premier League, no domingo. O jogo em Villa Park é o último do United antes de uma pausa internacional de duas semanas.

Fontes disseram à ESPN que derrotas consecutivas por 3 a 0 em casa para Liverpool e Spurs causaram preocupação.

A forma como decorreram as duas exibições – bem como a fraca exibição na segunda parte do empate 1-1 com o FC Twente na semana passada – também é considerada alarmante.

O United acredita que está bem preparado para fazer uma mudança se os resultados e o desempenho não melhorarem. Promover o assistente Ruud van Nistelrooy – pelo menos no curto prazo – é considerado uma opção viável caso uma mudança seja necessária.

Van Nistelrooy tem experiência de gestão no PSV Eindhoven e contaria com o apoio do colega adjunto, Rene Hake, que foi treinador principal do FC Utrecht e do Go Ahead Eagles na Holanda antes de ingressar no United.

Erik ten Hag está sob grande pressão após a derrota do Manchester United para o Tottenham no domingo. Imagens de Michael Regan/Getty

Os chefes do clube, incluindo o coproprietário Sir Jim Ratcliffe e o diretor de esportes da INEOS, Sir Dave Brailsford, conversaram com diferentes dirigentes no verão e há uma crença de que o processo de recrutamento seria drasticamente encurtado depois de fazer a devida diligência em uma série de potenciais candidatos a dirigentes no final da temporada passada.

Uma fonte disse à ESPN que o clube considerará a situação cuidadosamente nos próximos dias e está relutante em se envolver em uma reação instintiva após a derrota para o Spurs.

O retorno de sete pontos do United nos primeiros seis jogos é o pior início de campanha de todos os tempos na Premier League.

Eles também perderam jogos consecutivos em casa no campeonato sem marcar pela primeira vez desde novembro de 2021, nos dois últimos jogos de Ole Gunnar Solskjaer em Old Trafford, antes de ser demitido.