Mandy Moore dá as boas-vindas à menina, ‘nossos três grandes’

Mandy Moore está em plena celebração com o marido, Taylor Goldsmith … dando oficialmente as boas-vindas ao seu terceiro filho ao mundo!

A estrela de “This Is Us” prestou homenagem aos “Três Grandes” irmãos do programa enquanto ela apareceu no IG na quarta-feira para revelar que ela e Taylor agora têm “seus próprios três grandes”, com uma foto em preto e branco dela embalando seu recém-nascido , Louise Everett Goldsmithno hospital.