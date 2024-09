Manuel Akanji, do Man City, preocupado com calendário de futebol

O zagueiro do Manchester City, Manuel Akanji, brincou que poderia se aposentar aos 30 anos devido ao número crescente de partidas no calendário do futebol de elite.

Akanji, 29, já fez sete aparições pelo clube e pelo país neste período. Ele jogou sua última partida da temporada passada em 6 de julho, quando a Suíça foi eliminada da Euro 2024, e então começou a primeira partida oficial da campanha de 2024-25 na Inglaterra, a Community Shield, em 10 de agosto.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Na próxima semana, o City começa sua campanha na Liga dos Campeões expandida, com oito jogos da fase da liga antes do início das rodadas eliminatórias. Eles terminarão a temporada competindo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 32 times, cuja final está marcada para 13 de julho.

“É tão difícil”, disse Akanji. “Você não pensa apenas nesta temporada — mas também na próxima. Digamos que ganhamos a liga ou a copa, então vamos para a final do Club World Cup; o Community Shield é três semanas depois. Então, quando temos férias?

“Não há pausas no inverno, então, se tivermos sorte, teremos duas semanas e então precisamos voltar para a próxima temporada. Então, no verão seguinte, é a Copa do Mundo. Não tem fim para isso.”

Akanji jogou 48 partidas pelo clube em cada uma de suas duas temporadas completas no City e está se preparando para uma carga de trabalho semelhante nesta temporada.

Manuel Akanji jogou pelo Man City contra o Brentford no sábado. Stu Forster/Getty Images

“É só jogo após jogo e não sei como vai funcionar nos próximos dois anos”, ele acrescentou. “Você não pode simplesmente continuar adicionando jogo após jogo e assumir que tudo será como era. Você tem que pensar nos jogadores também.

“Em algum momento você estará cansado demais para jogar mais partidas. E então vêm as lesões, definitivamente. Nós treinamos o mais duro possível e estamos em forma — mas tem que haver um limite. Talvez eu me aposente aos 30.”

O sentimento de Akanji é compartilhado por vários jogadores e pelo sindicato mais importante do esporte, a FIFPRO.

Em junho, a FIFPRO entrou com uma ação judicial contra a FIFA, órgão máximo do futebol mundial, sobre a legalidade da capacidade unilateral da FIFA de definir o calendário do futebol e a decisão de criar e programar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.