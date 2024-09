Marcos da NBA 2024-25 para LeBron James, Stephen Curry e mais

A 79ª temporada da NBA está chegando, com a noite de abertura em 22 de outubro a menos de sete semanas!

Estamos prevendo outra temporada histórica cheia de grandes momentos, jogadas marcantes e — o mais importante — marcos e recordes superados.

LeBron James entra em sua 22ª temporada como o jogador mais velho ativo da NBA. Ele pode ser acompanhado por seu filho, Bronny James, o que marcaria a primeira vez que uma dupla de pai e filho dividiram a quadra como companheiros de equipe na história da NBA.

James também está perseguindo outro recorde de pontuação — tentando se tornar o primeiro jogador a atingir 50.000 pontos na carreira. E, após uma estreia olímpica estonteante, Stephen Curry tentará aumentar sua liderança na tabela de classificação de 3 pontos de todos os tempos em sua 16ª temporada na Baía.

Dos incríveis triplos-duplos de Nikola Jokic à ascensão de Kevin Durant na lista de maiores pontuadores de todos os tempos, aqui estão alguns dos maiores marcos para ficar de olho na temporada 2024-25 da NBA.

LeBron James deixa sua marca… mais uma vez

James provou ao longo de sua ilustre carreira que há poucos recordes e marcos que ele não possa atingir.

O astro do Los Angeles Lakers já está fazendo história entrando em sua 22ª temporada na liga, empatando com Vince Carter em mais na história da NBA. James não é estranho à pressão dos profissionais, entrando na liga quando tinha apenas 18 anos. Em seu aniversário em 30 de dezembro, James também se tornará o primeiro jogador a jogar na NBA como adolescente e como um homem de 40 anos.

LeBron James está entrando em sua 22ª temporada na NBA e atualmente é o jogador ativo mais velho da liga. (Foto de Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images)

Depois de passar por Kareem Abdul-Jabbar há duas temporadas para reivindicar o título de maior pontuador de todos os tempos da NBA, James está a apenas 850 minutos de passar o maior de todos os tempos de novo para a maioria dos minutos da temporada regular. James teve uma média de 35,3 minutos na temporada regular na temporada passada, e se ele se mantiver saudável e puder lidar com a carga, James pode atingir essa marca no 24º jogo dos Lakers em 8 de dezembro contra o Portland Trail Blazers. Ele também pode passar Abdul-Jabbar (1.560) para a maioria dos jogos da temporada regular se ele conseguir jogar 69 jogos, atrás apenas de Robert Parish (1.611) para a maioria.

Mais notavelmente, Bronny James, após ser selecionado na posição 55 no draft da NBA de 2024, entrará em quadra com seu pai como companheiros de equipe, marcando a primeira vez na história da liga que uma dupla de pai e filho jogará junto na NBA — supondo que ambos joguem na próxima temporada.

Cada ponto conta

James deu continuidade à sua conquista de se tornar o maior artilheiro de todos os tempos da NBA há duas temporadas, tornando-se o primeiro jogador da NBA a passar de 40.000 pontos na temporada regular em 2023-24. Nesta temporada, ele se destacará ainda mais e se tornará o primeiro jogador a atingir 50.000 pontos, combinados na temporada regular e na pós-temporada. Ele precisa de apenas 1.364 pontos (bem abaixo do total de 1.984 da temporada passada) e se mantiver o mesmo ritmo de pontos por jogo da temporada regular passada, atingirá essa marca em seu 53º jogo.

James também precisa de apenas mais nove performances de 30 pontos para superar Michael Jordan em mais na história da NBA (562 jogos). James teve 22 jogos com mais de 30 pontos na temporada passada.

O próximo jogador ativo na tabela de pontuação de todos os tempos é o ala do Phoenix Suns, Kevin Durant, que precisa de apenas 76 pontos para chegar a 29.000. Durant teve uma média de 27,1 pontos por jogo na temporada passada — se ele conseguir se manter saudável entrando na temporada, o 14 vezes All-Star pode atingir essa marca no terceiro jogo do Suns contra o Dallas Mavericks em 26 de outubro.

Stephen Curry e DeMar DeRozan, dois dos arremessadores mais prolíficos da liga, estão na faixa de 25.000 pontos na carreira. Curry, entrando em sua 16ª temporada com o Golden State Warriors, precisa de 1.332 pontos para atingir essa marca, um feito alcançável (se ele mantiver o ritmo de pontuação da temporada passada) até o 50º jogo do Warriors em 8 de fevereiro contra o Chicago Bulls.

DeRozan, que se juntará ao Sacramento Kings nesta temporada depois de jogar os últimos três anos pelo Bulls, precisa de 1.418 pontos para chegar a 25.000. Se o seis vezes All-Star conseguir manter a média da temporada passada de 24 pontos por jogo, ele pode atingir essa marca no 59º jogo do Kings, em 5 de março contra o Denver Nuggets.

Das profundezas!

Depois de se tornar o maior artilheiro de três pontos da NBA em 2021, Curry tem a chance de se tornar o primeiro jogador a acertar 4.000 cestas de três pontos.

Curry precisa de 253 cestas de 3 pontos para atingir a marca. Ele fez 357 arremessos de três pontos na temporada passada (4,8 por jogo) e, se continuar nesse ritmo, chegará a 4.000 no 52º jogo dos Warriors em 12 de fevereiro contra os Mavericks.

Stephen Curry ultrapassou Ray Allen como líder histórico de cestas de três pontos em 2021 e tentará ser o primeiro jogador a atingir 4.000 cestas de três pontos nesta temporada. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

O próximo jogador ativo da NBA nesta lista é o armador do LA Clippers, James Harden. Com 2.940 cestas de 3 pontos na carreira, Harden precisa de apenas mais 34 para passar Ray Allen e se tornar o segundo maior na história da NBA.

Karl-Anthony Towns também tem uma chance nesta temporada de se juntar a um grupo de elite de 7 pés. O grandalhão do Minnesota Timberwolves precisa de apenas 25 cestas de 3 pontos para se tornar o quarto 7 pés a chegar a 1.000, e se juntar a nomes como Dirk Nowitzki, Channing Frye e Lauri Markkanen.

São as pequenas coisas que contam

James continua a subir em várias tabelas de classificação, incluindo a lista de todos os tempos de lances livres. Se James fizer pelo menos 142 lances livres nesta temporada — ele fez 303 na temporada regular passada — ele passará Moses Malone (8.531) para o segundo lugar na história da NBA. Karl Malone detém o recorde com 9.787 lances livres convertidos.

O armador dos Nuggets, Russell Westbrook, o líder de todos os tempos da NBA em triplos-duplos na carreira, precisa de apenas mais um para chegar a 200. (Ele teve apenas um na temporada passada.) Entrando em sua 18ª temporada, Westbrook pode se tornar o primeiro jogador a registrar um triplo-duplo por seis franquias diferentes.

Nikola Jokic tem 130 triplos-duplos na carreira e precisa de mais nove para ultrapassar Magic Johnson e ficar em terceiro lugar na tabela de classificação. (Foto de Matthew Stockman/Getty Images)

O novo companheiro de equipe de Westbrook, Nikola Jokic, pode ter que dividir a riqueza; ele está a apenas nove triplos-duplos de passar Magic Johnson e ficar em terceiro lugar em todos os tempos. Jokic ficou em segundo na liga na temporada passada com 25 triplos-duplos para um total de 130 na carreira. Se ele mantiver esse ritmo, ele definitivamente dará um salto na classificação.

Chris Paul, aos 39 anos, é o terceiro jogador ativo mais velho da liga, atrás de James e PJ Tucker. Após assinar com o San Antonio Spurs, Paul agora une forças com um dos jogadores mais jovens e empolgantes da liga, Victor Wembanyama, de 20 anos.

Paul atualmente ocupa o terceiro lugar na tabela de assistências de todos os tempos, com 11.894. Nesta temporada, ele pode ultrapassar Jason Kidd (12.091) se ele tiver uma média próxima de suas assistências por jogo (6,8) da temporada passada. Com um alvo tão grande quanto Wembanyama, de 2,23 m, Paul deve conseguir subir na tabela de classificação.

Pesquisa contribuída por Matt Williams da ESPN Stats & Information