Marcus Buchecha pede que ONE realmente o reserve: ‘Estou esperando por uma luta há quase um ano’

A lenda do jiu-jitsu Marcus Buchecha quer voltar ao ONE Championship, mas diz que a promoção não está lhe oferecendo lutas.

Treze vezes campeão mundial da IBJJF e duas vezes medalhista de ouro do ADCC, Buchecha não compete pela promoção sediada na Ásia desde agosto de 2023, quando perdeu por decisão em uma briga violenta com “Reug Reug” Oumar Kane.

Buchecha tinha um cartel de 4-0 no MMA antes disso, com quatro paralisações no primeiro round sob a bandeira ONE sobre Anderson “Braddock” Silva, Ji Won Kang, Simon Carson e Kirill Grishenko.

“Muitas pessoas estão me perguntando ultimamente se eu me aposentei”, Buchecha escreveu nas redes sociais. “A resposta é claro que não, a razão pela qual não estou lutando não é minha escolha, estou esperando por uma luta há quase um ano, mas não tenho sorte em conseguir uma luta, essa é a razão pela qual estou longe do octógono ou dos tatames.

“A pergunta certa que você deveria me fazer é quando eu vou lutar de novo? Mas agora eu estou perguntando a algumas pessoas a mesma coisa, para ser mais preciso 13 meses. Foram 13 meses de espera, estar em uma situação como essa é uma droga, eu não desejo isso a ninguém! Então se você quer essa resposta, você sabe a quem perguntar e marcar o ONE Championship.”

Outros lutadores da American Top Team reagiram na seção de comentários pedindo para a ONE lhe dar uma luta, e o treinador da ATT Marcos Parrumpa foi um passo além e chamou o ONE Championship de “o pior show de todos os tempos”.

“Por favor, libertem-no”, escreveu Parrumpa. “Queremos vê-lo em um bom show.”