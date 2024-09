Mariah Carey e os gêmeos visitam a Grande Muralha da China

Mariah Carey e seus gêmeos tiveram um Ótimo recente visita à China… parando para conferir uma das Sete Maravilhas do Mundo!

A musicista superstar postou algumas fotos da visita no Instagram… ela estava fabulosa, é claro… acrescentando: “É realmente ótimo!”

Os gêmeos do MC Monroe dar marroquino … quem ela divide com o ex-marido Nick Canhão – e que acabou de completar 13 anos – também parecem estar aproveitando o momento… mas seus sorrisos não são tão brilhantes quanto os da mãe!

MC está de volta ao trabalho, retornando ao cenário internacional poucas semanas depois de sofrer uma dupla tragédia… quando sua mãe e irmã morreu no mesmo dia mês passado.

“De volta ao trabalho. Foram algumas semanas difíceis, mas agradeço muito o amor e apoio de todos e mal posso esperar para ver meus fãs na China e no Brasil. Amo vocês!” o cantor postado recentemente no Instagram.

A superestrela impressionou no Rock in Rio de Janeiro esta semana antes de seguir para o Beijing Workers Stadium, na China, para duas apresentações no dia 27 de setembro. 15-16.