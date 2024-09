Mariah Carey posta vídeo de ensaio, referências difíceis nas últimas semanas

Mariah Carey está ensaiando… cantando algumas notas em uma nova postagem no Instagram – e fazendo referência às suas últimas semanas difíceis.

A cantora e compositora compartilhou o clipe com o IG na manhã de domingo… marcando sua primeira postagem desde que anunciou o falecimento de sua mãe e irmã no mesmo dia.

Nele, MC canta “It’s Like That” no clipe… cantando as notas enquanto um pianista a acompanha. Ela abre um sorriso branco brilhante para a câmera durante sua mini performance.