Mariners caem com rebatida voadora e gafe nas bases prejudicando o jogo contra os Yankees

SEATTLE — Com suas chances de playoffs desaparecendo, o Seattle Mariners encontrou uma nova maneira dolorosa de perder.

Um morcego voador. Um lapso momentâneo de memória. E uma jogada dupla bizarra.

“Acho que nunca vi isso antes em um jogo. Apenas uma situação estranha”, disse o técnico do Seattle, Dan Wilson.

Os Mariners perderam para o New York Yankees por 2 a 1 em 10 entradas na quarta-feira à noite, mas foi a forma como a parte inferior da 10ª entrada se desenrolou que será lembrada na história dos Mariners como mais um capítulo de uma temporada que deu errado.

Com corredores nos cantos, Julio Rodríguez foi interceptado na terceira base após desviar de um bastão voador que escapou das mãos de Randy Arozarena quando ele foi eliminado no strikeout.

“Perguntei a alguns caras e todos disseram: ‘Nunca vi isso em um campo de beisebol'”, disse Rodríguez.

Seattle estava perdendo por 2 a 1 quando o single de Cal Raleigh na décima entrada avançou Rodríguez, o corredor automático, da segunda base para a terceira. Ian Hamilton eliminou Arozarena com um slider de 2 a 2, e seu bastão saiu voando de suas mãos.

Bem na cabeça de Rodríguez.

“Sinceramente, vi o morcego voando bem na minha direção”, disse Rodríguez.

A jovem estrela de Seattle saiu correndo do caminho para o território sujo enquanto o bastão saltava para trás da terceira base, e levou um momento para ele se reagrupar. Mas a jogada não estava morta, e o catcher Austin Wells fez um rápido lançamento para o terceira base Jazz Chisholm Jr., interceptando Rodríguez antes que ele pudesse voltar para a base.

Rodríguez disse que pensou que a jogada tinha acabado porque o taco saiu voando.

“Depois que vi o bastão, pensei que seria uma jogada morta, e então eles iriam pegar o bastão e eu voltaria para a terceira base”, disse Rodríguez. “Eu me afastei e virei as costas para o campo e ouvi [third base coach] Manny [Acta] gritando, ‘Volte para a terceira.’ Foi quando voltei para a terceira.

“Sinceramente, naquele momento eu não estava realmente pensando no jogo, apenas tentando escapar do bastão que vinha em minha direção. Foi o que aconteceu. Foi a primeira vez para mim, com certeza.”

Hamilton eliminou Justin Turner para encerrar a partida, garantindo uma vaga nos playoffs para os Yankees.

O erro de Rodríguez veio uma noite depois que Victor Robles tomou a decisão questionável de tentar roubar home no primeiro inning contra o New York enquanto Turner estava na base com uma contagem de 3-0 e as bases carregadas. Robles estava fora e os Yankees avançaram para uma vitória fácil.

Essa derrota foi mais frustrante para Seattle, já que Houston e Minnesota perderam mais cedo na quarta-feira, o que significa que os Mariners perderam a chance de recuperar o terreno necessário na AL West e nas corridas de wild-card. Seattle está cinco jogos atrás do primeiro colocado Houston na divisão e três atrás de Minnesota para a vaga final de wild-card da AL.

“Tudo aconteceu rápido e, de novo, muito reacionário”, disse Wilson. “Acho que todos nós pularíamos para fora do caminho. Mas é uma pena que tenha acabado assim.”