Martin Ødegaard, do Arsenal, fora ‘por um tempo’ com lesão no tornozelo

O capitão do Arsenal, Martin Ødegaard, ficará fora “por um tempo” após sofrer uma lesão grave no tornozelo enquanto jogava pela Noruega na semana passada, disse o técnico Mikel Arteta na quarta-feira.

O jogador de 25 anos saiu mancando durante a derrota do seu país para a Áustria, na Liga das Nações, em Oslo, em 9 de setembro, e retornou a Londres de muletas.

Ødegaard perdeu o clássico do norte de Londres contra o Tottenham Hotspur no domingo e Arteta forneceu uma atualização antes do jogo de abertura do Arsenal na Liga dos Campeões contra a Atalanta, em Bérgamo, na quinta-feira.

“Os exames mostraram que ele tem alguns danos, especialmente em um dos ligamentos do tornozelo”, disse o espanhol.

“É algo muito significativo, então vamos perdê-lo por um tempo.”

Arteta, cujo time está em segundo lugar na liga e dois pontos atrás do Manchester City, disse que espera que não demore meses, “mas vamos ver”.

Ødegaard se tornou um jogador-chave para o Arsenal, perdendo apenas alguns jogos nas últimas três temporadas, e uma ausência prolongada será um duro golpe.

“Ele é nosso capitão. Ele é um dos maiores e melhores jogadores do nosso time”, continuou Arteta.

“Nossa identidade está muito ligada a como ele joga e se comporta. É um grande teste para o time ver o quanto somos capazes de mostrar uma cara diferente.”

O técnico da Noruega, Stale Solbakken, disse ao jornal VG que estava totalmente atualizado sobre a lesão e estava “se preparando para uma vida sem Martin”.

“Temos que encarar semana após semana e dia após dia. Alguns tipos de danos vão mais rápido e outros vão mais devagar”, ele disse.