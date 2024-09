Mason Greenwood marca duas vezes em 1 minuto para o líder Marselha

Mason Greenwood marcou duas vezes em um minuto e levou o Marselha à vitória por 3 a 1 sobre o Toulouse na Ligue 1 francesa no sábado.

Greenwood marcou aos 16 minutos em um ângulo fechado e aos 17 na frente.

O ex-atacante do Manchester United tem cinco gols nas três primeiras partidas da Ligue 1, igualando o recorde de Mario Balotelli em 2016 com o Nice.

O resultado era inevitável após os dois gols de Greenwood e o cartão vermelho de Frank Magri aos 27 minutos por derrubar Geoffrey Kondogbia, do Marselha.

O Marselha desperdiçou inúmeras chances e marcou apenas um gol contra de Charlie Cresswell no segundo tempo, enquanto Shavy Babicka deu ao Toulouse um gol de consolação no final.

Mason Greenwood teve um início prolífico em sua carreira no Marselha. MATTHIEU RONDEL/AFP via Getty Images

Greenwood marcou duas vezes em sua estreia pelo Marselha na vitória por 5 a 1 sobre o Brest na estreia do campeonato, quando foi vaiado pelos torcedores da casa após sua controversa transferência do Manchester United neste verão.

Greenwood, que segundo fontes da ESPN deve mudar sua aliança internacional da Inglaterra para a Jamaica, se tornou o primeiro jogador do Marselha a marcar três gols nos dois primeiros jogos da temporada desde Dimitri Payet em 2013, quando marcou no empate com o Reims na semana passada.

O Marselha lidera o Nantes na tabela pelo saldo de gols.

O Nantes também permaneceu invicto após vencer o Montpellier por 3 a 1.

O Nantes começou com um voleio de Matthis Albine, mas AJ Adams empatou aos 30 minutos. O pênalti de Moses Simon nos acréscimos devolveu a liderança ao Nantes e Mostafa Mohamed garantiu o resultado no final.

O Brest conseguiu sua primeira vitória, 4 a 0, em casa, às custas do Saint-Étienne, que ainda não havia vencido.

Mahdi Camara cabeceou para o gol de abertura, e Romain Del Castillo converteu de pênalti para 2 a 0 no intervalo. Ludovic Ajorque tocou para um gol aberto aos 77 minutos após uma cobrança de falta, e Kenny Lala converteu um pênalti depois que Pierre Cornud foi pego puxando a camisa de Soumaila Coulibaly na área.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.