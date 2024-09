Matt Brown não acredita que o UFC esteja torcendo pela vitória de Sean O’Malley: ‘UFC é uma marca monstruosa’ com ou sem ele

Sean O’Malley se tornou um dos maiores astros de todo o elenco, com sua próxima luta sendo a atração principal do primeiro, e talvez único, card do UFC que acontecerá no Sphere, em Las Vegas.

Desde que chegou do Contender Series, o sempre colorido campeão peso galo atraiu uma multidão com seu apelo crescendo cada vez mais a cada apresentação. Em um momento em que Conor McGregor está fora de ação há mais de três anos, O’Malley e alguns outros se tornaram atrações enormes, mas isso significa que o UFC realmente torce para que ele vença?

Por mais que essa narrativa seja empurrada às vezes, o veterano aposentado do UFC Matt Brown não acredita que a organização como um todo quer que O’Malley vença e Merab Dvalishvili perca só porque é melhor para o lucro da empresa. Verdade seja dita, Brown sabe, depois de passar 16 anos com a promoção, que nenhum lutador é maior do que o próprio UFC.

“O UFC está tendo um ano recorde”, disse Brown em O Lutador vs. O Escritor. “Se eles estão torcendo silenciosamente ou realmente torcendo por alguém, eu não sei porque eles estão tendo um ano recorde. Eles não precisam de uma única pessoa. Eles têm a marca. Eles estão bem definidos. Eles são f*didos legais.

“Ainda quebrando recordes. O UFC é uma marca monstruosa. Eles são um monstro absoluto. Eles não precisam de nenhuma estrela específica.”

É difícil discordar dessa lógica, considerando que o UFC continua registrando lucros recordes ano após ano sem muitas das maiores estrelas do esporte competindo atualmente.

Embora o apelo e o poder de atração de O’Malley sejam inegáveis, Brown argumenta que se o UFC realmente quisesse lhe dar a melhor oportunidade de permanecer campeão, ele enfrentaria uma concorrência menor do que um confronto estilístico potencialmente difícil com alguém como Dvalishvili.

“No final das contas, a única coisa que você tem que amar e respeitar sobre o UFC é que você come o que mata”, explicou Brown. “Você pode ter que matar mais do que o outro cara, mas você come. Se eles estão torcendo silenciosamente ou não, eu não posso nem especular sobre isso porque eu simplesmente não tenho a mínima ideia.

“Se eu fosse Dana White, eu também torceria discretamente por Sean O’Malley, mas o fato é que eles montaram a luta. Se eles estivessem realmente torcendo por Sean O’Malley, eles não teriam montado a luta.”

Brown diz que a maior vantagem que alguém como O’Malley tem com seu poder de estrela é que ele provavelmente teve mais algumas oportunidades entregues a ele. Dvalishvili quase certamente concordaria depois que ele teve que juntar uma sequência invicta de 10 lutas, incluindo vitórias sobre três ex-campeões do UFC para finalmente ganhar uma chance pelo título, enquanto O’Malley tem apenas quatro lutas contra oponentes classificados em sua carreira.

“Está muito claro que Sean teve um caminho mais fácil”, disse Brown. “Acho que é isso que você realmente ganha por ter esse estrelato, mas você ainda tem que lutar contra os caras mais durões. Merab teve um caminho mais difícil. Essa é a única diferença, certo? Ou Belal [Muhammad]ele teve um caminho mais difícil. Leon [Edwards] teve um caminho mais difícil do que a vasta maioria dos caras. Acho que é aí que realmente entra em jogo.”

Mesmo que O’Malley não tenha precisado superar tantos obstáculos quanto Dvalishvili para chegar onde está, o autoproclamado “Suga Show” não pode permanecer no topo se não vencer suas maiores lutas.

Brown sabe que, eventualmente, todos no UFC terão que enfrentar um teste assustador e, até agora, O’Malley passou em todos eles com louvor.

“Nós continuamos o tempo todo falando sobre como não há realmente ‘merecimento’ neste mundo”, disse Brown. “Muitas vezes coisas engraçadas acontecem, lutas diferentes são montadas que não deveriam ser montadas, todos esses tipos de coisas, mas no final das contas, se você continuar no caminho, você vai encontrar os caras mais malvados do mundo e é só isso.”

Claro, Brown também aprecia que Dvalishvili não tenha vacilado em sua busca para se tornar campeão, mesmo que esteja demorando muito mais para chegar lá.

Na verdade, a sequência de vitórias de Dvalishvili foi tão impressionante que os fãs pressionaram para que ele finalmente tivesse sua chance pelo título, ao mesmo tempo em que negavam o desejo maior de O’Malley de subir para 145 libras para lutar por um segundo título do UFC.

“Merab, você tem que dar crédito a ele, ele mereceu o confronto”, disse Brown. “Ele basicamente colocou o UFC em uma posição onde eles são como Merab ou nada. Depois que você tem um [10-fight] sequência de vitórias derrotando os caras que ele derrotou, você simplesmente não pode mais negar o cara.”

