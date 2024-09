Matt Brown zomba do legado de Jon Jones que pode ser manchado se ele não lutar contra Tom Aspinall

Jon Jones é amplamente considerado um dos maiores lutadores da história dos esportes de combate, mas seu legado não será questionado de repente se ele se aposentar antes de enfrentar o campeão interino dos pesos pesados ​​do UFC, Tom Aspinall.

Isso é de acordo com Matt Brown, que há muito tempo argumenta que Jones ganhou o direito de decidir sua jogada depois de passar a maior parte dos últimos 16 anos atropelando todo mundo que o UFC lançou contra ele. Jones está atualmente se preparando para um confronto contra Stipe Miocic, com todos os sinais apontando para uma data em novembro no UFC 309 em Nova York.

Enquanto isso, Aspinall intensificou suas tentativas de atrair Jones para uma luta depois de capturar o título interino dos pesos pesados ​​em 2023 e então defendê-lo com um nocaute sobre Curtis Blaydes. Claro, Brown entende o desejo de Aspinall por essa luta, mas ele acredita que a narrativa de que Jones está de alguma forma evitando Aspinall não durará o suficiente para realmente importar.

“O fato é que será esquecido”, disse Brown em O Lutador vs. O Escritor. “Não importa o que Tom faça. Se Jon se aposentar depois de derrotar Stipe, estamos na era em que notícia é notícia por um dia. Talvez por um ou dois dias, haverá algumas pessoas no Reddit dizendo que Jon estava com medo de Tom ou algo assim.

“Na próxima semana ou algo assim… ele ainda será o maior de todos os tempos. Ninguém vai ficar tipo, ‘Oh, Jon não é o maior de todos os tempos porque ele não lutou com Tom Aspinall.’ Eu não acho que uma única pessoa vai dizer isso. Eles vão apenas falar um pouco de coisas bobas por alguns dias e isso será completamente esquecido. Assim como [Georges St-Pierre].”

Embora não seja exatamente a mesma situação, St-Pierre retornou de um longo hiato e derrotou Michael Bisping para se tornar o campeão indiscutível dos médios do UFC em 2017. Havia expectativas imediatas de que St-Pierre lutaria contra o campeão interino Robert Whittaker, que estava adormecido após ganhar seu título vários meses antes.

Em vez disso, apenas 34 dias após vencer Bisping, St-Pierre abriu mão do título devido a problemas de saúde e nunca mais voltou a competir. Mesmo lidando com um cronograma truncado em comparação a Jones, que está fora de ação há mais de um ano devido a um músculo peitoral rompido, St-Pierre nunca foi chamado de covarde porque não conseguiu unificar os cinturões em uma luta contra Whittaker.

“Na semana que vem, tudo foi esquecido”, disse Brown. “Eu nem lembrava que ele recusou lutar contra Robert Whittaker. Eu nem lembrava que isso estava sendo falado na época. Eu estava profundamente envolvido no esporte naquele momento.

“É uma daquelas coisas em que todo mundo adora dar sua opinião sobre as coisas por um ou dois dias, e no dia seguinte esquece disso.”

Aspinall certamente pode continuar pressionando para que a luta com Jones aconteça, e isso só aumenta seu perfil, pois ele continua a se chamar de verdadeiro campeão peso-pesado do UFC. Aspinall pode até ter um argumento válido de que ele já é o melhor peso-pesado do plantel do UFC, mas Brown sabe que isso nunca pareceu um objetivo que Jones estava perseguindo de qualquer maneira.

“Corrija-me se eu estiver errado, mas não me lembro de Jon alguma vez ter dito: ‘Estou aqui agora para tentar ser o maior peso pesado’”, disse Brown. “Ele disse: ‘Sou o maior lutador, tenho isso garantido. Sou o maior lutador de todos os tempos. Vou lutar algumas lutas de peso pesado. Sim, posso ser um pouco exigente sobre com quem lutar. Sou o maior lutador de todos os tempos, vadia. Posso escolher minhas lutas agora.’

“Não me lembro dele alguma vez ter dito: ‘Estou aqui para tentar provar que também posso ser o maior peso pesado.’ Ele disse: ‘Não, estou subindo para ganhar alguns salários, fazer algumas lutas importantes, me divertir, não ter que cortar peso e seguir com a minha vida.’”

Independentemente de Jones derrotar Miocic em novembro ou não, Brown admite que sua opinião sobre o ex-campeão dos meio-pesados ​​não mudará muito.

Há outras razões pelas quais Jones pode ter manchado seu legado por meio de ações passadas, mas Brown espera que Aspinall não passe de um pequeno ponto no radar e uma distração que não durará para sempre.

“Ele é o maior”, disse Brown sobre Jones. “O único debate sobre se ele é o maior ou não é quando você fala sobre as substâncias proibidas. Esse é literalmente o único argumento que você tem contra isso. Não acho que haja outro argumento. Todos nós sabemos que Jon é o maior de todos os tempos.”

