Matt Serra: O ‘trabalho de canto’ de Tim Welch foi uma m*rda’ durante a derrota de Sean O’Malley no UFC 306 para Merab Dvalishvili

O ex-campeão do UFC Matt Serra não ficou impressionado com o treinador de Sean O’Malley, Tim Welch, no UFC 306.

Merab Dvalishvili derrotou O’Malley para capturar o título peso galo no evento principal do card de estreia da promoção no Sphere em Las Vegas. Serra, que encurralou Dvalishvili em muitas ocasiões no passado, reagiu à luta — e mais especificamente, aos esforços de encurralamento de Welch em seu UFC sem filtro podcast com o comediante Jim Norton.

“Essa luta o expôs como um treinador porque quando seu cara está vencendo e nocauteando as pessoas, claro, você parece um super-herói de merda”, disse Serra. “Quando seu lutador está obviamente perdendo a luta — e começa a perder rounds — Tim Welch estava, tipo, não querendo machucar [O’Malley’s] sentimentos. ‘OK, boa rodada,’ não, você está perdendo três rodadas. Você tem que entrar na bunda dele. … Ele estava com medo de não saber como lidar com seu cara [with] tantas rodadas, e eu achava que o trabalho dele no canto era uma merda.

“Então ele se expôs. [Dvalishvili] cuidou dos negócios e Tim Welch não tinha respostas para seu lutador.”

O’Malley disse que não tinha “nenhuma desculpa” para sua performance depois disso, e disse que tiraria um longo período de folga após a segunda derrota de sua carreira profissional. “Sugar” então revelou que sofreu uma ruptura do labrum, e que será submetido a uma cirurgia em 3 de outubro.