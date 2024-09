Matthew Perry não tinha conexão com ‘Ketamine Queen’, afirma seu advogado

Jasveen Sangha que os promotores federais alegam ser um traficante de drogas conhecido como a “Rainha da Cetamina”, NÃO tem associação com Mateus Perry apesar de ser acusada de sua morte… pelo menos de acordo com seu advogado.

Sangha é uma das 5 pessoas acusadas na morte de Matthew, e os promotores federais afirmam que ela se via como uma “celebridade traficante de drogas com produtos de alta qualidade”… ou seja, cetamina.

No entanto, Geragos diz que as pessoas estão tentando fazer com que Sangha seja “algo que ela não é”… e ele diz que há um outro lado da história ainda a ser contado, e que tudo será revelado no tribunal.