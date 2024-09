Mauricio Pochettino é o novo técnico da seleção masculina dos EUA

Mauricio Pochettino é o novo técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, anunciou a Federação de Futebol dos EUA na terça-feira.

Pochettino, 52, assinou um contrato de dois anos que o levará até a Copa do Mundo de 2026, que os EUA estão co-sediando com Canadá e México. Ele sucede Gregg Berhalter, que foi demitido após a fraca exibição da seleção dos EUA na Copa América deste verão.

Pochettino será apresentado na sexta-feira em Nova York.

“Mauricio é um vencedor em série com uma profunda paixão pelo desenvolvimento de jogadores e uma habilidade comprovada de construir times coesos e competitivos”, disse o diretor esportivo da USSF, Matt Crocker, em um comunicado. “Seu histórico fala por si, e estou confiante de que ele é a escolha certa para aproveitar o imenso potencial dentro do nosso talentoso time. Estamos entusiasmados por ter Mauricio a bordo enquanto embarcamos nesta jornada emocionante para alcançar o sucesso no cenário global.”

A ESPN informou no mês passado que o ex-jogador da seleção argentina concordou em assumir o cargo após longas discussões com Crocker. Crocker, que trabalhou anteriormente com Pochettino no Southampton, time da Premier League, foi encarregado de recrutar um técnico de classe mundial para garantir que a seleção dos EUA entre na Copa do Mundo de 2026 como uma nação competitiva, capaz de chegar aos últimos estágios da competição.

Pochettino certamente traz consigo um pedigree de treinador inigualável na história da seleção masculina dos EUA. O argentino treinou em alguns dos maiores clubes do mundo, incluindo Tottenham Hotspur, Paris Saint-Germain e Chelsea. Naquela época, ele treinou alguns dos melhores jogadores do jogo, incluindo Lionel Messi, Neymar e Harry Kane. Além do Southampton, ele comandou o time espanhol Espanyol, onde também passou um tempo considerável como jogador.

“A decisão de entrar para a US Soccer não foi só sobre futebol para mim; é sobre a jornada que esse time e esse país estão fazendo”, disse Pochettino em uma declaração. “A energia, a paixão e a fome de alcançar algo verdadeiramente histórico aqui — essas são as coisas que me inspiraram. A oportunidade de liderar a Seleção Masculina dos EUA, diante de fãs que são tão apaixonados quanto os jogadores, é algo que eu não poderia deixar passar.

“Vejo um grupo de jogadores cheios de talento e potencial e, juntos, vamos construir algo especial do qual toda a nação poderá se orgulhar.”

Fontes disseram à ESPN que Pochettino receberia um salário de US$ 6 milhões por ano. Embora seja um corte salarial em relação ao seu emprego anterior no Chelsea, isso o tornará o técnico mais bem pago da história da seleção dos EUA.

Berhalter ganhou US$ 2.291.136 em 2022, incluindo US$ 900.000 em bônus quando os americanos se classificaram para a Copa do Mundo e chegaram à segunda fase, de acordo com a declaração de imposto de renda de 2022 da USSF.

Em seu anúncio, a USSF observou que a nomeação de Pochettino foi apoiada em parte significativa por uma doação de liderança filantrópica de Kenneth C. Griffin, fundador e executivo-chefe da Citadel e fundador da Griffin Catalyst. Suporte adicional foi fornecido por Scott Goodwin, cofundador e sócio-gerente da Diameter, e vários parceiros comerciais.

Uma mensagem do Mauricio 🇺🇸 🗣️ENG ➡️ 🗣️ESP — Seleção Masculina de Futebol dos EUA (@USMNT) 10 de setembro de 2024

O anúncio conclui um namoro que se arrastou nas últimas semanas. A questão era o valor da compensação que o Chelsea continuaria a pagar a Pochettino e sua equipe. O fato de as discussões com o Chelsea terem ocorrido perto do fechamento da janela de transferências de verão na Europa causou mais atrasos.

Os esforços para recrutar Jürgen Klopp após sua saída do Liverpool no verão não decolaram, e em um momento o técnico do Hoffenheim, Pellegrino Matarazzo, foi considerado o principal candidato. Mas a federação eventualmente colocou seu foco em Pochettino, e sua disposição em assumir o papel é um grande golpe.

Espera-se que Pochettino traga a bordo os assistentes técnicos de longa data Jesús Pérez, Miguel d’Agostino e o treinador de goleiros Toni Jiménez. Ele assumirá o comando da seleção masculina dos EUA pela primeira vez em 12 de outubro, em um amistoso contra o Panamá em Austin, Texas, seguido por um encontro com o México em Guadalajara três dias depois.

“Contratar Mauricio é um passo à frente em nossa missão de competir no mais alto nível e deixar uma marca duradoura no cenário global do futebol”, disse o CEO da US Soccer, JT Batson. “Seu profundo conhecimento do jogo, seu comprometimento em desenvolver talentos e sua busca incansável pela excelência são exatamente o que precisamos enquanto nos preparamos para a Copa do Mundo de 2026.

“Mauricio entende o potencial único deste time e deste país, e ele compartilha nossa crença de que o futebol dos EUA está à beira de algo realmente especial.”

Pochettino assume um time que está claramente em baixa. A seleção dos EUA era considerada em uma trajetória ascendente após sua respeitável exibição nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Desde então, os EUA conquistaram duas coroas subsequentes da Liga das Nações da Concacaf.

Mas a Copa América de 2024 sempre foi vista como um teste mais difícil, e os EUA tiveram um desempenho abaixo do esperado, não conseguindo passar de um grupo composto por Bolívia, Panamá e Uruguai. Os EUA também sofreram uma pesada derrota por 5 a 1 para a Colômbia em um amistoso pré-torneio.

A forma da seleção dos EUA não melhorou desde então, com os EUA sofrendo uma derrota de 2 a 1 para o Canadá no sábado em Kansas City, Kansas, com o time sendo liderado interinamente pelo ex-técnico assistente Mikey Varas. Naquela partida, os EUA foram claramente os segundos melhores em todas as fases, e foram superados no primeiro tempo por 11 a 1. Os EUA enfrentaram a Nova Zelândia em Cincinnati mais tarde na terça-feira.

Pochettino terá um talentoso grupo de jogadores com os quais trabalhar, um time que inclui Christian Pulisic do AC Milan, a dupla da Juventus Weston McKennie e Tim Weah, assim como o atacante do Monaco Folarin Balogun. Pochettino não terá muito tempo para trabalhar com os jogadores, já que há apenas oito janelas restantes antes da Copa do Mundo de 2026, incluindo a Copa Ouro de 2025 no próximo verão.

Natural de Murphy, Argentina, Pochettino fez 20 aparições internacionais com dois gols, e fez parte da seleção argentina que competiu na Copa do Mundo de 2002. No nível de clube, ele começou sua carreira profissional com o time argentino Newell’s Old Boys, antes de se mudar para Espanyol, Paris-Saint-Germain e Bordeaux, fazendo mais de 500 aparições.