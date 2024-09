Max Holloway descarta as constantes provocações de Ilia Topuria: ‘Acho que ele é meu fã’

Max Holloway nunca gostou muito de provocações durante sua carreira, e isso inclui oponentes tentando desesperadamente atraí-lo para uma guerra de palavras antes de uma luta.

O exemplo mais recente é o campeão peso-pena Ilia Topuria dando socos em Holloway antes da luta principal no UFC 308 em outubro. Topuria efetivamente chamou Holloway de uma luta fácil e prometeu que será a primeira pessoa a derrotar o havaiano por nocaute — até mesmo prevendo um final precoce se eles começarem a trocar bombas no round de abertura.

De sua parte, Holloway acha que Topuria está falando sério, mas, na realidade, seu impetuoso oponente de 27 anos é apenas um admirador de seu trabalho.

“Depois do [UFC] 300 momento, a câmera está nele e o cara é apenas… ele é ele, ele é ele mesmo. Ele é um sujeito estranho, eu diria”, Holloway disse à ESPN. “Acabei de perceber ontem que algumas pessoas estavam me marcando no Twitter que ele comentou em uma das minhas postagens no Instagram dizendo ‘vamos lá, Max’. Acho que ele é fã de mim.

“Eu acho que ele é um fã meu, e acho que ele não pode negar. Acho que lá no fundo, ele está realmente torcendo por mim, o que é meio estranho, mas ele é um sujeito estranho. Ele é um sujeito estranho, com certeza.”

Quando se trata de tudo o que Topuria disse antes da luta, Holloway presta atenção, mas não perde o sono por isso.

Com 29 lutas no UFC nos últimos 12 anos, Holloway já ouviu todo tipo de afirmação absurda dos oponentes, então não é como se Topuria estivesse dizendo algo que ele já não tenha ouvido antes.

“O que mostrou ou o que eu disse ou o que eu fiz para mostrar que ele está sob minha pele?” Holloway disse. “Isso é novidade para mim. Isso é engraçado. Ninguém consegue realmente me atingir.

“No final do dia, se não estivéssemos brigando, se não tivéssemos uma luta marcada, eu ficaria meio irritado só porque não temos uma luta marcada. Mas no final do dia, estamos marcados para 26 de outubro, eu posso te dar um soco na cara, te chutar, te bater, eu posso lutar com você. Então por que eu ficaria bravo com o que quer que ele esteja fazendo? O cara está assinando cheques agora que seu corpo pode não ser capaz de descontar. A melhor coisa de todas é que vamos descobrir em 26 de outubro.”

Enquanto Topuria aparentemente encara a próxima luta apenas como um obstáculo em sua carreira, Holloway se recusa a menosprezar o campeão peso-pena como um desafio incrivelmente difícil.

“Eu estaria mentindo para você se dissesse que ele não era bom”, disse Holloway. “Ele venceu um cara [in Alexander Volkanovski] que eu tinha três tentativas e não conseguia entender. Ele entrou lá uma vez e muitos caras vão dizer [Volkanovski] ficou magoado e eu entendo, mas Volk sentiu que era bom o suficiente para entrar lá e fez o que fez.”

Holloway obviamente prefere deixar que suas lutas falem por ele, e é por isso que ele está tão ansioso para voltar ao trabalho em outubro.

Até lá, Topuria certamente continuará a criticá-lo por meio de entrevistas e postagens nas redes sociais.

No mínimo, Holloway espera manter a mesma energia quando eles realmente se encontrarem no octógono, porque isso servirá como um campo de provas definitivo, em vez de uma disputa verbal entre eles em algum tipo de competição de gritos sem graça.

“Ele acha que sabe de alguma coisa”, disse Holloway. “Eu o vi dizer que acha que será o primeiro a me eliminar. Se é disso que você precisa para ir à luta, por favor, continue dizendo isso a si mesmo até 26 de outubro. Porque quando entrarmos naquele octógono, a porta da gaiola se fechar, nós descobriremos.

“Tudo isso que ele disse, ela disse que as coisas iriam para o ralo, e nós descobriríamos quem seria o campeão depois daquela noite.”