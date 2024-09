Max Holloway sobre a preparação diferente de Ilia Topuria e Justin Gaethje: ‘Os adversários mudam, mas tentamos permanecer os mesmos’

Max Holloway tem um plano para Ilia Topuria.

No início deste ano, Holloway conquistou uma das maiores vitórias de sua carreira, parando Justin Gaethje com um nocaute deslumbrante no último segundo de sua luta pelo título “BMF” no UFC 300. Além de ser um destaque para as eras, a vitória também colocou Holloway na fila para desafiar o recém-coroado campeão peso-pena Ilia Topuria pelo título no evento principal do UFC 308 em outubro.

Faltando pouco mais de um mês para a luta, Holloway está no auge de seu treinamento e, no início desta semana, o ex-campeão peso-pena lançou um vídeo de sua preparação, onde ele discute as diferenças no treinamento para Topuria versus Gaethje.

“É MMA. Cada cara, cada oponente é diferente”, disse Holloway. “Ilia é diferente de Gaethje? Sim. O treinamento de Gaethje versus Ilia é diferente? Sim. Mas é a mesma coisa. É MMA. É o que fazemos. Eu luto com um certo estilo, eu luto de uma certa maneira. Os oponentes mudam, mas tentamos permanecer os mesmos… É MMA. Você vai ter que fazer mudanças, especialmente quando certos caras estão lutando. Gaethje e Ilia são o mesmo oponente? Não. Caras muito diferentes, abordagens muito diferentes que vamos usar.”

Topuria e Gaethje certamente são muito diferentes. Enquanto Gaethje é amplamente considerado um dos lutadores mais emocionantes de todos os tempos, “The Highlight” também está mais perto do fim de sua carreira do que do começo. Enquanto isso, Topuria tem apenas 27 anos, está invicto e vem de um nocaute sensacional do campeão de longa data Alexander Volkanovski.

É um grande teste para “Blessed”, e dada a vitória incrível de Topuria sobre um homem que derrotou Holloway três vezes, alguns estão céticos sobre suas chances de vitória. Mas Holloway pretende silenciar esses céticos no mês que vem.

“A luta Topuria vs. Volk, eu aprendi muito”, disse Holloway. “Topuria é um matador, cara. Mas eu também aprendi a levar as concussões a sério. Depois daquela luta, como eu disse, muitas pessoas acham que Volk se recuperou muito cedo. Eu era um desses caras. Mas é o que é, o jogo da luta, ele e seu time achavam que estavam prontos. Topuria foi lá e fez o que tinha que fazer.

“Volk estava fazendo a coisa dele no começo, acertando algumas, pegando algumas. Ele estava indo bem até que não estava mais. Então, no final das contas, não há muito o que tirar daquela luta. Aquela luta durou só o quê, dois rounds? Eu esqueci. Foi rápida. Você não pode assistir muito. Há muitos outros filmes que estamos assistindo sobre ele, então vou mostrar para vocês. Não sou de falar. Gosto de mostrar. Sintonize em 26 de outubro.”

O UFC 308 acontecerá no dia 26 de outubro na Etihad Arena em Abu Dhabi.