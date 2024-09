Max Scherzer de olho em offseason saudável após o fim do ano em IL

ARLINGTON, Texas — Max Scherzer está voltando para casa e se tornando um agente livre após o que o três vezes vencedor do prêmio Cy Young considera a mais frustrante de suas 17 temporadas nas grandes ligas.

Ainda aos 40 anos e terminando um ano com o Texas Rangers em que fez o menor número de partidas desde que era novato, Scherzer disse no domingo que espera ter uma offseason normal e espera lançar novamente na próxima temporada.

“Ainda acredito que posso lançar em alto nível aqui. Não há nada que me impeça de fazer isso. No momento, meu corpo não está cooperando totalmente”, disse Scherzer antes dos Rangers jogarem seu último jogo em casa. “Mas se eu puder lidar adequadamente com tudo o que está acontecendo e aprender com o que está acontecendo com meu corpo agora, posso estar melhor no ano que vem com uma offseason completa.”

O destro foi riscado de sua partida programada para sábado por causa de uma distensão no tendão da coxa esquerda e colocado na lista de lesionados por 15 dias, o que encerrou sua temporada com os atuais campeões da World Series já fora da disputa dos playoffs. Ele teve 2-4 com uma ERA de 3,95 em nove partidas, sua menor quantidade desde sete como novato no Arizona em 2008.

Sua estreia nesta temporada não aconteceu até 23 de junho, que foi sua primeira partida pelos Rangers desde o Jogo 3 da World Series no Arizona, que ele saiu após três innings sem gols por causa de uma tensão nas costas. Ele passou por uma cirurgia em meados de dezembro para reparar uma hérnia de disco na parte inferior das costas, então durante sua reabilitação lidou com um problema de nervo que foi diagnosticado após ele sentir dor no polegar direito.

“A única boa notícia é que agora posso entrar na offseason saudável. Sabe, minhas costas estão boas, meu braço está bom. As coisas realmente sérias que você precisa pensar e falar estão realmente em um bom lugar”, disse ele. “Eu realmente sinto que se eu tiver uma offseason completa para realmente treinar e fazer o que eu faço na offseason, isso vai importar. Agora, quando você reflete sobre este ano, eu não tive uma offseason, não fui capaz de fazer nada. … Eu acredito que, se você me der uma offseason completa, acho que as coisas definitivamente serão diferentes e eu definitivamente estarei muito mais saudável no próximo ano.”

Embora Scherzer tenha dito que gostaria de permanecer com os Rangers, parece improvável que eles tentem recontratá-lo depois de terem que pagar apenas uma parte de seu salário nesta temporada. Ele disse que não iria na viagem final deles, e em vez disso foi para casa na Flórida para levar seus filhos de volta à escola uma semana antes.

A última vez que o oito vezes All-Star foi um agente livre, ele conseguiu um acordo de US$ 130 milhões por três anos com o Mets antes da temporada de 2022. Scherzer foi negociado com o Texas no prazo final do verão passado, depois que ele concordou em optar por aquele último ano para esta temporada por US$ 43,3 milhões, e Nova York pagou US$ 30,83 milhões desse total.

Quando Scherzer era um agente livre pela primeira vez, ele assinou um contrato de US$ 210 milhões por sete anos com Washington antes da temporada de 2015, e fez parte do único título da World Series dos Nationals em 2019. Ele estava na temporada final desse acordo quando foi negociado com o Los Angeles Dodgers no prazo final, e então assinou com o Mets naquela offseason.

Scherzer tem um recorde de 216-112 em seus 466 jogos da liga principal, e está em 11º na lista de carreira da MLB com 3.407 strikeouts em 2.878 innings de carreira. Apenas o ex-companheiro de equipe Justin Verlander com 3.411 strikeouts tem mais entre os arremessadores ativos.

Depois de ser negociado com o Texas no ano passado, Scherzer teve um histórico de 4-2 com uma ERA de 3,20 em oito partidas antes de perder as duas últimas semanas da temporada regular e as duas primeiras rodadas dos playoffs por causa de uma distensão muscular no ombro direito.

“Ganhei uma World Series aqui, me dou bem com os caras aqui, temos um ótimo vestiário”, disse Scherzer. “Mas também sei que quando você é um agente livre, sabe, eu já fui agente livre duas outras vezes na minha carreira. Eu entendo como isso acontece. Eu vi como as coisas acontecem e sou realista sobre isso. Então você só precisa deixar isso se resolver.”